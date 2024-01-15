Швейцарія готова прийняти Глобальний саміт миру — Зеленський

Україна та Швейцарія з 16 січня розпочнуть підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Швейцарія заявила про готовність прийняти конференцію у себе.

Україна Швейцарія розпочнуть підготовку до Саміту миру

Президентка Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила це.

Ми з паном Зеленським говорили про те, що Швейцарія підтримує мирний процес. Президент Зеленський спитав я: чи готова була б Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні? Я підтвердила, що Швейцарія готова була б організувати конференцію. Ми домовилися, що ми будемо поглиблено займатися цим питанням, щоб процес миру був успішний і наші групи відразу почнуть цим займатися. Поширити

Вона додала, що Швейцарія вже призначила особу, яка буде цим опікуватися, і в майбутньому буде виступати за надійний, тривалий мир в Україні.

Зеленський сказав, що хотів би бачити на саміті всі країни світу, які поважають суверенітет і територіальну цільність України.

Ми б хотіли, щоб країни Глобального Півдня обов'язково були присутні. І зараз на зустрічах радників, там, де у нас було остання, в Давосі, 83 країни. Ще раз хочу підкреслити, дуже серйозна робота, і привітати наші команди з такою кількістю країн. І тут дуже важливо, щоб всі ці представники, щоб їхні лідери були на саміті. Для нас дуже важливо показати, що весь світ проти агресії Росії і весь світ за те, щоб був справедливий мир. Поширити

За словами президента, підготовка до саміту розпочнеться завтра, 16 січня.

Візит Зеленського до Швейцарії

15 січня Зеленський приїхав до столиці Швейцарії, міста Берн, щоб зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі.

Він зустрівся з головами обох палат швейцарського парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд.

Далі президент поїде на Давоський економічний форум, і там матиме зустрічі з представниками ЄС і НАТО та з лідерами держав та великих бізнесів.