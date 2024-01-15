Швейцарія готова прийняти Глобальний саміт миру — Зеленський

Україна та Швейцарія з 16 січня розпочнуть підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Швейцарія заявила про готовність прийняти конференцію у себе.
Україна Швейцарія розпочнуть підготовку до Саміту миру
Президентка Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила це.
Вона додала, що Швейцарія вже призначила особу, яка буде цим опікуватися, і в майбутньому буде виступати за надійний, тривалий мир в Україні.
Зеленський сказав, що хотів би бачити на саміті всі країни світу, які поважають суверенітет і територіальну цільність України.
За словами президента, підготовка до саміту розпочнеться завтра, 16 січня.
Візит Зеленського до Швейцарії
15 січня Зеленський приїхав до столиці Швейцарії, міста Берн, щоб зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі.
Він зустрівся з головами обох палат швейцарського парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд.
Далі президент поїде на Давоський економічний форум, і там матиме зустрічі з представниками ЄС і НАТО та з лідерами держав та великих бізнесів.
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