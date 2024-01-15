Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків допомоги з 2025 до 2028 року

Президентка Швейцарії Віола Амхерд анонсувала, що її країна виділить Україні 1,5 млрд франків (1,6 млрд євро) з 2025 до 2028 року.

Швейцарія оголосила фінансову допомогу Україні

Заява пролунала на пресконференції після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.

На підтримку України Швейцарія запланувала (виділення — ред.) на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків, — сказала президентка Швейцарії. Поширити

Вона зазначила, що для відновлення України центральним питанням є очищення від мін. Раніше у вересні 2023 року Федеральна Рада оголосила гуманітарне розмінування пріоритетом і затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків.

Амхерд сказала, що цього жовтня вже відбудеться конференція щодо цього питання.

Гуманітарне розмінування є передумовою для того, щоб переміщенні особи поверталися у свої домівки і щоб оброблялися сільськогосподарські угіддя. Якщо у такій великій країні експортері як Україна буде збиратися менше урожаю харчових продуктів це, як відомо, буде мати глобальні негативні наслідки. Поширити

Зеленський сказав, що 174 тисячі квадратних кілометрів території України забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

І будь-якій державі світу було б дуже складно впоратися самостійно із таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія — серед них. Ми обговорили проведення двох конференцій щодо розмінування цього року — навесні і восени. Поширити

Нагадаємо, що 15 січня Зеленський перебуває з робочим візитом у Швейцарії.

Він вже провів зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером та головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів Швейцарії.