Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків допомоги з 2025 до 2028 року

Президентка Швейцарії Віола Амхерд анонсувала, що її країна виділить Україні 1,5 млрд франків (1,6 млрд євро) з 2025 до 2028 року.
Швейцарія оголосила фінансову допомогу Україні
Заява пролунала на пресконференції після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.
Вона зазначила, що для відновлення України центральним питанням є очищення від мін. Раніше у вересні 2023 року Федеральна Рада оголосила гуманітарне розмінування пріоритетом і затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків.
Амхерд сказала, що цього жовтня вже відбудеться конференція щодо цього питання.
Зеленський сказав, що 174 тисячі квадратних кілометрів території України забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися.
Нагадаємо, що 15 січня Зеленський перебуває з робочим візитом у Швейцарії.
Він вже провів зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером та головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів Швейцарії.
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