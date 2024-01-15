Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков помощи с 2025 по 2028 год
Категория
Мир
Дата публикации

Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков помощи с 2025 по 2028 год

Владимир Зеленский
Швейцария
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Президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала, что ее страна выделит Украине 1,5 млрд франков (1,6 млрд евро) с 2025 по 2028 год.

Швейцария объявила финансовую помощь Украине

Заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В поддержку Украины Швейцария запланировала (выделение — ред.) на период следующей стратегии по международному сотрудничеству с 2025 по 2028 год 1,5 млрд франков, — сказала президент Швейцарии.

Она отметила, что для восстановления Украины центральным вопросом является очищение мин. Ранее в сентябре 2023 года Федеральный Совет объявил гуманитарное разминирование приоритетом и утвердил рассчитанный на четыре года пакет помощи в 100 миллионов франков.

Амхерд сказала, что в октябре уже состоится конференция по этому вопросу.

Гуманитарное разминирование является предпосылкой для того, чтобы перемещенные лица возвращались в свои дома и возделывались сельскохозяйственные угодья. Если в такой крупной стране экспортере, как Украина, будет собираться меньше урожая пищевых продуктов, это, как известно, будет иметь глобальные негативные последствия.

Зеленский сказал, что 174 тысячи квадратных километров территории Украины загрязнены российскими минами и неразорвавшимися боеприпасами.

И любому государству мира было бы очень сложно справиться с такой задачей. К счастью, у Украины есть друзья, которые помогают. Швейцария — среди них. Мы обсудили проведение двух конференций по разминированию в этом году — весной и осенью.

Напомним, что 15 января Зеленский находится с рабочим визитом в Швейцарии.

Он уже провел встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером и председателем Совета кантонов Евой Герцог, а также с председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии.

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