Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков помощи с 2025 по 2028 год

Президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала, что ее страна выделит Украине 1,5 млрд франков (1,6 млрд евро) с 2025 по 2028 год.
Швейцария объявила финансовую помощь Украине
Заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она отметила, что для восстановления Украины центральным вопросом является очищение мин. Ранее в сентябре 2023 года Федеральный Совет объявил гуманитарное разминирование приоритетом и утвердил рассчитанный на четыре года пакет помощи в 100 миллионов франков.
Амхерд сказала, что в октябре уже состоится конференция по этому вопросу.
Зеленский сказал, что 174 тысячи квадратных километров территории Украины загрязнены российскими минами и неразорвавшимися боеприпасами.
Напомним, что 15 января Зеленский находится с рабочим визитом в Швейцарии.
Он уже провел встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером и председателем Совета кантонов Евой Герцог, а также с председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии.
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