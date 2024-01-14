Россия должна быть вовлечена в мирные переговоры по Украине — МИД Швейцарии

По мнению министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, мирный план по Украине должен двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой пока не может состояться. Все равно РФ каким-то образом должно участвовать в переговорах на этот счет.

Швейцария допустила участие РФ в переговорах с Украиной

На четвертых переговорах по мирной формуле в Давосе глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что украинский мирный план является лишь "фундаментом" для переговоров, направленных на прекращение конфликта с Россией.

Об этом пишет Swissinfo.

Так или иначе Россия будет включена. Не будет мира без слова России... Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Поделиться

По мнению министра, мирный план должен двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой пока не может состояться.

Каждый день, пока мы ждем, гибнут десятки мирных жителей. Мы не имеем права ждать, – сказал Кассис. Поделиться

Он добавил, что "мы должны положить конец этой войне".

Среди десяти пунктов Швейцария участвует в работе над продовольственной безопасностью, ядерной безопасностью и процессом прекращения войны.

Встреча в Давосе: что известно

14 января в Давосе состоялась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира – среди участников была 81 страна и международная организация.

Во время предыдущей, третьей встречи на Мальте были рассмотрены первые пять пунктов украинской Формулы мира, в Давосе советники работают над следующими пятью:

вывод российских войск;

восстановление справедливости;

экологическая сохранность;

недопущение эскалации и повторение войны;

подтверждение окончания войны.

Также участники сегодня согласуют формат проведения Глобального саммита мира.

Встреча советников в Давосе станет самой большой после трех предыдущих – в Копенгагене, Джидде и Мальте, которая состоялась осенью 2023 года. Целью саммита станет завершение переговоров на уровне советников.

В ходе встречи на Мальте в октябре 2023 года были рассмотрены конкретные направления Формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах: ядерной и радиационной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных лиц, а также восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка.