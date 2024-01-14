Россия должна быть вовлечена в мирные переговоры по Украине — МИД Швейцарии

По мнению министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, мирный план по Украине должен двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой пока не может состояться. Все равно РФ каким-то образом должно участвовать в переговорах на этот счет.
Швейцария допустила участие РФ в переговорах с Украиной
На четвертых переговорах по мирной формуле в Давосе глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что украинский мирный план является лишь "фундаментом" для переговоров, направленных на прекращение конфликта с Россией.
Об этом пишет Swissinfo.
По мнению министра, мирный план должен двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой пока не может состояться.
Он добавил, что "мы должны положить конец этой войне".
Среди десяти пунктов Швейцария участвует в работе над продовольственной безопасностью, ядерной безопасностью и процессом прекращения войны.
Встреча в Давосе: что известно
14 января в Давосе состоялась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира – среди участников была 81 страна и международная организация.
Во время предыдущей, третьей встречи на Мальте были рассмотрены первые пять пунктов украинской Формулы мира, в Давосе советники работают над следующими пятью:
вывод российских войск;
восстановление справедливости;
экологическая сохранность;
недопущение эскалации и повторение войны;
подтверждение окончания войны.
Также участники сегодня согласуют формат проведения Глобального саммита мира.
Встреча советников в Давосе станет самой большой после трех предыдущих – в Копенгагене, Джидде и Мальте, которая состоялась осенью 2023 года. Целью саммита станет завершение переговоров на уровне советников.
В ходе встречи на Мальте в октябре 2023 года были рассмотрены конкретные направления Формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах: ядерной и радиационной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных лиц, а также восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка.
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