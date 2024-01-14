Украина и Румыния начали переговоры по гарантиям безопасности
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Украина и Румыния начали переговоры по гарантиям безопасности

Офис Президента Украины
Давос
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Украина на полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности по "формуле мира" в Давосе начала переговоры с Румынией о заключении двустороннего соглашения о безопасности.

Украина ведет переговоры с Румынией: что известно

Переговоры в Давосе прошли с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря МИД Румынии Юлиана Фоты.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ 14 января в Facebook.

Переговоры начали по поручению президента Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Румыния стала 9-й страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также ее европейского и евроатлантического пути.

Без Румынии невозможно представить полноценные гарантии безопасности в Европе, в частности, в Черноморском регионе, – отметил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий выразил благодарность Румынии и румынскому народу за постоянную помощь, которую ощущает Украина.

Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров.

Безопасное соглашение между Украиной и Великобританией

Во время визита главы правительства Британии Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения о безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Это соглашение о безопасности стало первым среди тех, которые Украина надеется заключить со своими партнерами.

Соглашение предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

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