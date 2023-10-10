Вступление Украины в ЕС. Румыния поддерживает начало переговоров до конца 2023 года

Президент Румынии Клаус Йоганнис на встрече с Владимиром Зеленским 10 октября в Бухаресте подтвердил, что его страна выступает за начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Румыния выступила за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Румыния выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз до конца 2023 года.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоганнис на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии по поводу начала переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины и Республики Молдова до конца 2023 года. Я буду лично выступать за это решение в Европейском Совете в декабре, – сказал он. Поделиться

По словам президента Румынии, речь идет о решении, которое подтвердит прогресс, достигнутый Украиной и Молдовой, несмотря на очень сложные условия. Он отметил, что это будет и стратегическое решение для ЕС.

В то же время я подчеркнул важность внедрения всеобъемлющих реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, для обеспечения устойчивости государства и украинского общества, добавил Йоганнис. Поделиться

Визит Зеленского в Румынию

10 октября президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. Зеленский встретился со своим коллегой Клаусом Йоганнисом. Лидеры стран обсудили взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

Еще в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь наша страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.