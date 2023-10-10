Вступ України до ЄС. Румунія підтримує початок переговорів до кінця 2023 року

Президент Румунії Клаус Йоганніс на зустрічі з Володимиром Зеленським 10 жовтня у Бухаресті підтвердив, що його країна виступає за початок переговорів щодо вступу України у ЄС.

Румунія виступила за початок перемовин щодо вступу України до ЄС

Румунія виступає за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс на прес-конференції з лідером України Володимиром Зеленським.

Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні, – сказав він. Поширити

За словами президента Румунії, йдеться про рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Він зазначив, що це буде і стратегічним рішенням для ЄС.

Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства, –додав Йоганніс. Поширити

Візит Зеленського до Румунії

10 жовтня президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. Зеленський зустрівся з зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом. Лідери країн обговорили безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Ще у 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер наша країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.