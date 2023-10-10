Вступ України до ЄС. Румунія підтримує початок переговорів до кінця 2023 року

Президент Румунії Клаус Йоганніс на зустрічі з Володимиром Зеленським 10 жовтня у Бухаресті підтвердив, що його країна виступає за початок переговорів щодо вступу України у ЄС.
Румунія виступила за початок перемовин щодо вступу України до ЄС
Румунія виступає за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року.
Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс на прес-конференції з лідером України Володимиром Зеленським.
За словами президента Румунії, йдеться про рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Він зазначив, що це буде і стратегічним рішенням для ЄС.
Візит Зеленського до Румунії
10 жовтня президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. Зеленський зустрівся з зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом. Лідери країн обговорили безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.
Ще у 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер наша країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.
Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-