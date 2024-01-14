Україна та Румунія розпочали перемовини щодо гарантій безпеки

Україна на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі почала переговори з Румунією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Україна веде переговори з Румунією: що відомо

Переговори в Давосі відбулися за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і державного секретаря МЗС Румунії Юліана Фоти.

Про це повідомила пресслужба ОПУ 14 січня у Facebook.

Переговори розпочали на виконання доручення президента Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні, – зазначив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, Поширити

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив подяку Румунії та румунському народові за постійну допомогу, яку відчуває Україна.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Безпекова угода між Україною та Британією

Під час візиту глави уряду Британії Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Ця безпекова угода стала першою серед тих, які Україна сподівається укласти зі своїми партнерами.

Угода передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.