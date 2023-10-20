Румунія встановить на кордоні з Україною сучасну систему захисту після інцидентів з падінням уламків російських дронів.
Румунія встановить на кордоні з Україною сучасну систему захисту від дронів
Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників. Її встановлять на кордоні з Україною після інцидентів з падінням уламків російських дронів.
Варто додати, що отримають цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.
Падіння дронів у Румунії
У ніч на 4 вересня РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. На ранок речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські дрони впали на території Румунії.
У Міноборони Румунії спочатку спростовували цю інформацію, але згодом оголосили, що знайшли на своїй території уламки російського БПЛА.
9 вересняя у районі Плауру повіту Тулча знову знайшли уламки безпілотника.
13 вересня в районі сіл Нуфурул і Вікторія повіту Тулча знову виявили уламки дрона після російської атаки на Одеську область.
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