Румунія встановить на кордоні з Україною сучасну систему захисту після інцидентів з падінням уламків російських дронів.

Румунія встановить на кордоні з Україною сучасну систему захисту від дронів

Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників. Її встановлять на кордоні з Україною після інцидентів з падінням уламків російських дронів.

Варто додати, що отримають цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

Йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі, – зазначають співрозмовники видання. Поширити

Падіння дронів у Румунії

У ніч на 4 вересня РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. На ранок речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські дрони впали на території Румунії.

У Міноборони Румунії спочатку спростовували цю інформацію, але згодом оголосили, що знайшли на своїй території уламки російського БПЛА.

9 вересняя у районі Плауру повіту Тулча знову знайшли уламки безпілотника.

13 вересня в районі сіл Нуфурул і Вікторія повіту Тулча знову виявили уламки дрона після російської атаки на Одеську область.