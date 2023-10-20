Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты от дронов
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Мир
Дата публикации

Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты от дронов

дрон
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Источник:  HotNews.ro

Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты после инцидентов с падением обломков российских дронов.

Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты от дронов

Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников. Ее установят на границе с Украиной после инцидентов с падением обломков российских дронов.

Стоит добавить, что эта система будет получена с согласия НАТО на основе межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.

Речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе, – отмечают собеседники издания.

Падение дронов в Румынии

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. На утро спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во время атаки в районе Измаильского порта в Одесской области российские дроны упали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии сначала опровергали эту информацию, но впоследствии объявили, что обнаружили на своей территории обломки российского БПЛА.

9 сентября в районе Плаура уезда Тулча снова нашли обломки беспилотника.

13 сентября в районе сел Нуфурул и Виктория уезда Тулча снова обнаружили обломки дрона после российской атаки на Одесскую область.

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