Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты после инцидентов с падением обломков российских дронов.

Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты от дронов

Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников. Ее установят на границе с Украиной после инцидентов с падением обломков российских дронов.

Стоит добавить, что эта система будет получена с согласия НАТО на основе межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.

Речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе, – отмечают собеседники издания. Поделиться

Падение дронов в Румынии

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. На утро спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во время атаки в районе Измаильского порта в Одесской области российские дроны упали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии сначала опровергали эту информацию, но впоследствии объявили, что обнаружили на своей территории обломки российского БПЛА.

9 сентября в районе Плаура уезда Тулча снова нашли обломки беспилотника.

13 сентября в районе сел Нуфурул и Виктория уезда Тулча снова обнаружили обломки дрона после российской атаки на Одесскую область.