Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты после инцидентов с падением обломков российских дронов.
Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты от дронов
Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников. Ее установят на границе с Украиной после инцидентов с падением обломков российских дронов.
Стоит добавить, что эта система будет получена с согласия НАТО на основе межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.
Падение дронов в Румынии
В ночь на 4 сентября РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. На утро спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во время атаки в районе Измаильского порта в Одесской области российские дроны упали на территории Румынии.
В Минобороны Румынии сначала опровергали эту информацию, но впоследствии объявили, что обнаружили на своей территории обломки российского БПЛА.
9 сентября в районе Плаура уезда Тулча снова нашли обломки беспилотника.
13 сентября в районе сел Нуфурул и Виктория уезда Тулча снова обнаружили обломки дрона после российской атаки на Одесскую область.
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