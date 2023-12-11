Румунія знайшла спосіб допомогти Україні збільшити експорт зерна
Категорія
Економіка
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Румунія знайшла спосіб допомогти Україні збільшити експорт зерна

прапор Румунії
Джерело:  online.ua

Офіційний Бухарест буде допомагати Україні експортувати зерно після створення якірної стоянки в порту Констанца, будівництво якої мають намір завершити вже за декілька місяців.

Експорт зерна. Румунія вирішила допомогти Україні

Цю інформацію офіційно підтвердив гендиректор державної судноплавної компанії "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

За його словами, у березні 2023 року в Констанці повинен відбутися запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції.

Домовленість про це досягнута в Румунії на зустрічі щодо нарощення експортної спроможності українських портів Дунаю, – зазначив Москаленко.

Він також звернув увагу на те, що обговорення створення якірних стоянок з румунськими колегами розпочалося ще декілька місяців тому.

Варто зазначити, що станом на сьогодні, завдяки відкриттю портів Одеси, потік агропродукції через Придунав’я зменшився.

Проте, що важливо розуміти, питання "резервного" напрямку експорту агропродукції не втратило актуальності, а Дунай може знову перетворитись на основний.

Про що ще Україна змогла домовитися з Румунією у питаннях експорту зерна

Як офіційно підтвердив Дмитро Москаленко, протягом січня та лютого офіційний Бухарест пообіцяв провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію. 

Ба більше, влада країн домовилися про онлайн-чергу на обробку барж у Констанці, що дозволить зробити роботу більш прогнозованою. 

Простої барж у Констанці – це додаткові витрати для власників вантажу і катастрофічна втрата ефективності використання флоту, – зазначив гендиректор державної судноплавної компанії "Українське Дунайське пароплавство".

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