Румыния нашла способ помочь Украине увеличить экспорт зерна

Официальный Бухарест будет помогать Украине экспортировать зерно после создания якорной стоянки в порту Констанца, строительство которой намерены завершить уже через несколько месяцев.

Экспорт зерна. Румыния решила помочь Украине

Эту информацию официально подтвердил гендиректор государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

По его словам, в марте 2023 г. в Констанце должен состояться запуск дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции.

Договоренность об этом достигнута в Румынии на встрече по наращиванию экспортной способности украинских портов Дуная, – отметил Москаленко. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что обсуждение создания якорных стоянок с румынскими коллегами началось еще несколько месяцев назад.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, благодаря открытию портов Одессы, поток агропродукции через Придунавье уменьшился.

Однако, что важно понимать, вопрос "резервного" направления экспорта агропродукции не потерял актуальности, а Дунай может снова превратиться в основное

О чем еще Украина смогла договориться с Румынией касательно экспорта зерна

Как официально подтвердил Дмитрий Москаленко, в течение января и февраля Бухарест пообещал провести тендер и наработать нормативную базу, чтобы уже в марте ввести стоянку в эксплуатацию.

Более того, власти стран договорились об онлайн-очереди на обработку барж в Констанце, что позволит сделать работу более прогнозируемой.