Росія повинна бути залучена до мирних переговорів по Україні — МЗС Швейцарії

На думку міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, мирний план щодо України повинен рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою поки що не може відбутися. Все одно РФ якимось чином має брати участь у переговорах з цього приводу.
Швейцарія припустила участь РФ у перемовинах з Україною
На четвертих переговорах щодо мирної формули в Давосі глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що український мирний план є лише "фундаментом" для переговорів, спрямованих на припинення конфлікту з Росією.
Про це пише Swissinfo.
На думку міністра, мирний план повинен рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою поки що не може відбутися.
Він додав, що "ми повинні покласти край цій війні".
Серед десяти пунктів Швейцарія бере участь у роботі над продовольчою безпекою, ядерною безпекою та процесом припинення війни.
Зустріч у Давосі: що відомо
14 січня у Давосі відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру – серед учасників була 81 країна та міжнародна організація.
Під час попередньої, третьої зустрічі на Мальті, були розглянуті перші п’ять пунктів української Формули миру, у Давосі радники працюють над наступними п’ятьма:
виведення російських військ;
відновлення справедливості;
екологічна безпека;
недопущення ескалації та повторення війни;
підтвердження закінчення війни.
Також учасники мають сьогодні узгодити формат проведення Глобального саміту миру.
Зустріч радників у Давосі стане найбільшою після трьох попередніх – у Копенгагені, Джидді та на Мальті, яка відбулася восени 2023 року. Метою саміту стане завершення переговорів на рівні радників.
Під час зустрічі на Мальті у жовтні 2023 року було розглянуто конкретні напрями Формули миру та напрацювання з їх реалізації. Увагу було зосереджено на п’яти ключових пунктах: ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих осіб, а також відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
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