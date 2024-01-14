Росія повинна бути залучена до мирних переговорів по Україні — МЗС Швейцарії

На думку міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, мирний план щодо України повинен рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою поки що не може відбутися. Все одно РФ якимось чином має брати участь у переговорах з цього приводу.

Швейцарія припустила участь РФ у перемовинах з Україною

На четвертих переговорах щодо мирної формули в Давосі глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що український мирний план є лише "фундаментом" для переговорів, спрямованих на припинення конфлікту з Росією.

Про це пише Swissinfo.

Так чи інакше, Росія буде включена. Не буде миру без слова Росії... Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Поширити

На думку міністра, мирний план повинен рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою поки що не може відбутися.

Кожен день, поки ми чекаємо, гинуть десятки мирних жителів. Ми не маємо права чекати, – сказав Кассіс. Поширити

Він додав, що "ми повинні покласти край цій війні".

Серед десяти пунктів Швейцарія бере участь у роботі над продовольчою безпекою, ядерною безпекою та процесом припинення війни.

Зустріч у Давосі: що відомо

14 січня у Давосі відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру – серед учасників була 81 країна та міжнародна організація.

Під час попередньої, третьої зустрічі на Мальті, були розглянуті перші п’ять пунктів української Формули миру, у Давосі радники працюють над наступними п’ятьма:

виведення російських військ;

відновлення справедливості;

екологічна безпека;

недопущення ескалації та повторення війни;

підтвердження закінчення війни.

Також учасники мають сьогодні узгодити формат проведення Глобального саміту миру.

Зустріч радників у Давосі стане найбільшою після трьох попередніх – у Копенгагені, Джидді та на Мальті, яка відбулася восени 2023 року. Метою саміту стане завершення переговорів на рівні радників.

Під час зустрічі на Мальті у жовтні 2023 року було розглянуто конкретні напрями Формули миру та напрацювання з їх реалізації. Увагу було зосереджено на п’яти ключових пунктах: ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих осіб, а також відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.