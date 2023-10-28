Українська формула миру може допомогти у вирішенні конфліктів у світі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що розроблена в Україні формула вирішення розв'язаної Росією злочинної війни, може допомогти розв'язати і інші конфлікти у світі.

Як українська формула миру може стати взірцем для вирішення світових конфліктів

Глава держави зазначив, що розроблена в Україні Формула миру може стати взірцем для забезпечення норм міжнародного права у розв’язанні конфліктів у світі.

Що головне може зробити Формула миру? Дуже важливі речі. Перше: Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій. Друге: Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру. І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання – такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни, - підкреслив глава держави. Поширити

За словами Зеленського, не має такої частини території, яка не була б просякнута людською кров’ю, однак світова спільнота має прагнути до встановлення стабільного миру.

Ми бачимо таке прагнення і в основі міжнародного права та Статуту ООН. Але чи працює Статут ООН? І тут, в Україні, і на Близькому Сході, і в країнах Африки відповіддю на це питання є плач матерів, які ховають своїх синів і доньок, убитих війнами, і розпач дітей, яких війни роблять сиротами. Ми можемо й повинні дати іншу відповідь. Світ бачив уже надто багато крові, - питається президент. Поширити

Зеленський за результатами глобального Саміту миру на Мальті

Глава держави під час зустрічі щодо української Формули миру на рівні радників і спеціальних представників, яка проходить на Мальті, зазначив, що необхідний спільний план для досягнення миру в Україні.

Торік я запропонував формулу миру для світу. 10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на цілях і принципах Статуту ООН, на сенсах і змісті схвалених світом резолюцій Генеральної асамблеї ООН, - підкреслив Зеленський. Поширити

Він зазначив, що протягом року українська Формула миру дійсно стала глобальною, адже все більше держав проявляють інтерес до неї.

Він зауважив, що українська формула миру може надалі стати універсальною, навіть попри те, що всі війни різні.