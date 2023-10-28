Українська формула миру може допомогти у вирішенні конфліктів у світі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що розроблена в Україні формула вирішення розв'язаної Росією злочинної війни, може допомогти розв'язати і інші конфлікти у світі.
Як українська формула миру може стати взірцем для вирішення світових конфліктів
Глава держави зазначив, що розроблена в Україні Формула миру може стати взірцем для забезпечення норм міжнародного права у розв’язанні конфліктів у світі.
За словами Зеленського, не має такої частини території, яка не була б просякнута людською кров’ю, однак світова спільнота має прагнути до встановлення стабільного миру.
Зеленський за результатами глобального Саміту миру на Мальті
Глава держави під час зустрічі щодо української Формули миру на рівні радників і спеціальних представників, яка проходить на Мальті, зазначив, що необхідний спільний план для досягнення миру в Україні.
Він зазначив, що протягом року українська Формула миру дійсно стала глобальною, адже все більше держав проявляють інтерес до неї.
Він зауважив, що українська формула миру може надалі стати універсальною, навіть попри те, що всі війни різні.