На Мальті стартувала зустріч щодо української Формули миру — що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації

На Мальті стартувала зустріч щодо української Формули миру — що відомо

Мальта
Джерело:  Андрій Єрмак

28 жовтня на Мальті розпочалася третя зустріч щодо української Формули миру. У ній бере участь понад 65 країн.

Зустріч щодо Формули миру

На зустрічі презентують та обговорять конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру:

  • ядерна безпека,

  • енергетична безпека,

  • продовольча безпека,

  • гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб),

  • відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Глава ОПУ уточнив, що плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн, а також експерти.

Нагадаємо, що саміт буде проходити 28-29 жовтня за участі зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки.

Що відомо про попередні зустрічі

6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, відбулася друга зустріч дипломатичних радників із національної безпеки щодо Формули миру.

Там було представлено понад 40 держав.

25 червня відбулася перша зустріч радників у Копенгагені, Данія.

Нагадаємо, що Формула миру складається з 10 пунктів і ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права.

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