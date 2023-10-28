На Мальті стартувала зустріч щодо української Формули миру — що відомо

28 жовтня на Мальті розпочалася третя зустріч щодо української Формули миру. У ній бере участь понад 65 країн.

Зустріч щодо Формули миру

На зустрічі презентують та обговорять конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру:

ядерна безпека,

енергетична безпека,

продовольча безпека,

гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб),

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Глава ОПУ уточнив, що плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн, а також експерти.

Нагадаємо, що саміт буде проходити 28-29 жовтня за участі зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки.

Що відомо про попередні зустрічі

6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, відбулася друга зустріч дипломатичних радників із національної безпеки щодо Формули миру.

Там було представлено понад 40 держав.

25 червня відбулася перша зустріч радників у Копенгагені, Данія.

Нагадаємо, що Формула миру складається з 10 пунктів і ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права.