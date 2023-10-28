На Мальте стартовала встреча по украинской Формуле мира — что известно

28 октября на Мальте началась третья встреча по украинской Формуле мира. В ней участвует более 65 стран.
Встреча по Формуле мира
На встрече будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира:
ядерная безопасность,
энергетическая безопасность,
продовольственная безопасность,
гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц),
восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
Глава ОПУ уточнил, что планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.
Напомним, что саммит будет проходить 28-29 октября при участии внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности.
Что известно о предыдущих встречах
6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоялась вторая встреча дипломатических советников по национальной безопасности по Формуле мира.
Там было представлено более 40 стран.
25 июня состоялась первая встреча советников в Копенгагене, Дания.
Напомним, что Формула мира состоит из 10 пунктов и основывается на принципах Устава ООН и международного права.
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