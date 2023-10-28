На Мальте стартовала встреча по украинской Формуле мира — что известно

28 октября на Мальте началась третья встреча по украинской Формуле мира. В ней участвует более 65 стран.

Встреча по Формуле мира

На встрече будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира:

ядерная безопасность,

энергетическая безопасность,

продовольственная безопасность,

гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц),

восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Глава ОПУ уточнил, что планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.

Напомним, что саммит будет проходить 28-29 октября при участии внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности.

Что известно о предыдущих встречах

6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоялась вторая встреча дипломатических советников по национальной безопасности по Формуле мира.

Там было представлено более 40 стран.

25 июня состоялась первая встреча советников в Копенгагене, Дания.

Напомним, что Формула мира состоит из 10 пунктов и основывается на принципах Устава ООН и международного права.