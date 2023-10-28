Украинская формула мира может помочь в разрешении конфликтов в мире.

Президент Владимир Зеленский убежден, что разработанная в Украине формула решения разрешенной Россией преступной войны может помочь разрешить и другие конфликты в мире.
Как украинская формула мира может стать образцом для разрешения мировых конфликтов
Глава государства отметил, что разработанная в Украине Формула мира может стать образцом для обеспечения норм международного права в разрешении конфликтов в мире.
По словам Зеленского, нет такой части территории, которая не была бы пропитана человеческой кровью, однако мировое сообщество должно стремиться к установлению стабильного мира.
Зеленский по результатам глобального саммита мира на Мальте
Глава государства во время встречи по украинской Формуле мира на уровне советников и специальных представителей, которая проходит на Мальте, отметил, что необходим общий план для достижения мира в Украине.
Он отметил, что в течение года украинская Формула мира действительно стала глобальной, ведь все большее государств проявляют интерес к ней.
Он отметил, что украинская формула мира может в дальнейшем стать универсальной, даже несмотря на то, что все войны разные.