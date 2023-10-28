Украинская формула мира может помочь в разрешении конфликтов в мире.

Президент Владимир Зеленский убежден, что разработанная в Украине формула решения разрешенной Россией преступной войны может помочь разрешить и другие конфликты в мире.

Как украинская формула мира может стать образцом для разрешения мировых конфликтов

Глава государства отметил, что разработанная в Украине Формула мира может стать образцом для обеспечения норм международного права в разрешении конфликтов в мире.

Что главное может сделать Формула мира? Очень важные вещи. Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения его последствий, а значит, впоследствии может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий. Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира. И третье: наши совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения – такого единения, которое помогая завершить войну одной стране помогает нам научиться, как завершать все войны, - подчеркнул глава государства. Поделиться

По словам Зеленского, нет такой части территории, которая не была бы пропитана человеческой кровью, однако мировое сообщество должно стремиться к установлению стабильного мира.

Мы видим такое стремление и в основе международного права и Устава ООН. Но работает ли Устав ООН? И здесь, в Украине, и на Ближнем Востоке, и в странах Африки ответом на этот вопрос является плач матерей, которые хоронят своих сыновей и дочерей, убитых войнами, и отчаяние детей, войны которых делают сиротами. Мы можем и должны дать другой ответ. Мир видел слишком много крови, - спрашивает президент. Поделиться

Зеленский по результатам глобального саммита мира на Мальте

Глава государства во время встречи по украинской Формуле мира на уровне советников и специальных представителей, которая проходит на Мальте, отметил, что необходим общий план для достижения мира в Украине.

В прошлом году я предложил формулу мира миру. 10 пунктов, которые охватывают все аспекты агрессии России против Украины и основаны на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной ассамблеи ООН, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он отметил, что в течение года украинская Формула мира действительно стала глобальной, ведь все большее государств проявляют интерес к ней.

Он отметил, что украинская формула мира может в дальнейшем стать универсальной, даже несмотря на то, что все войны разные.