Украинская формула мира может помочь в разрешении конфликтов в мире.
Категория
Украина
Дата публикации

Украинская формула мира может помочь в разрешении конфликтов в мире.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский убежден, что разработанная в Украине формула решения разрешенной Россией преступной войны может помочь разрешить и другие конфликты в мире.

Как украинская формула мира может стать образцом для разрешения мировых конфликтов

Глава государства отметил, что разработанная в Украине Формула мира может стать образцом для обеспечения норм международного права в разрешении конфликтов в мире.

Что главное может сделать Формула мира? Очень важные вещи. Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения его последствий, а значит, впоследствии может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий. Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира. И третье: наши совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения – такого единения, которое помогая завершить войну одной стране помогает нам научиться, как завершать все войны, - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, нет такой части территории, которая не была бы пропитана человеческой кровью, однако мировое сообщество должно стремиться к установлению стабильного мира.

Мы видим такое стремление и в основе международного права и Устава ООН. Но работает ли Устав ООН? И здесь, в Украине, и на Ближнем Востоке, и в странах Африки ответом на этот вопрос является плач матерей, которые хоронят своих сыновей и дочерей, убитых войнами, и отчаяние детей, войны которых делают сиротами. Мы можем и должны дать другой ответ. Мир видел слишком много крови, - спрашивает президент.

Зеленский по результатам глобального саммита мира на Мальте

Глава государства во время встречи по украинской Формуле мира на уровне советников и специальных представителей, которая проходит на Мальте, отметил, что необходим общий план для достижения мира в Украине.

В прошлом году я предложил формулу мира миру. 10 пунктов, которые охватывают все аспекты агрессии России против Украины и основаны на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной ассамблеи ООН, - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в течение года украинская Формула мира действительно стала глобальной, ведь все большее государств проявляют интерес к ней.

Он отметил, что украинская формула мира может в дальнейшем стать универсальной, даже несмотря на то, что все войны разные.

Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей всего человечества. Такой общий план действий должен подготовить в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира - на уровень лидеров - утвердить и реализовать, - отметил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Это вопрос времени. Зеленский анонсировал важные изменения во время Крымской платформы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удары ATACMS заставили армию РФ убрать свою авиацию как можно дальше.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал потери армии РФ во время наступления на Авдеевку
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
На Мальте стартовала встреча по украинской Формуле мира — что известно
Мальта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.