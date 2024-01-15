Зеленский прибыл в Швейцарию. Какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января приехал в столицу Швейцарии, город Берн, чтобы встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме.

Что известно о визите Зеленского в Швейцарию

Зеленский отметил, что в столице он поговорит с главами обеих палат швейцарского парламента, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд.

Далее поедет на Давосский экономический форум, и там будут встречи с представителями ЕС и НАТО и с лидерами государств и крупных бизнесов.

Ключевые темы бесед, по словам Зеленского:

возвращение депортированных Россией детей;

санкции и поиск механизмов использования замороженных российских активов;

гуманитарное разминирование;

финансовая поддержка и восстановление;

евроатлантическая интеграция Украины.

Также Зеленский будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения, отметил глава государства. Поделиться

Всемирный экономический форум в Давосе

С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. В ходе визита Владимир Зеленский выступит со специальным обращением.

Общая тема форума – "Восстановление доверия". Программа форума будет состоять из четырех взаимосвязанных приоритетов:

"Достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире";

"Создание роста и рабочих мест для новой эры";

"Искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества";

"Долгосрочная стратегия по климату, природе и энергии".

14 января в Давосе участники встречи советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира рассмотрели вторую пятерку пунктов Украинской формулы мира и наработки по их реализации.