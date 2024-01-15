Зеленский прибыл в Швейцарию. Какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января приехал в столицу Швейцарии, город Берн, чтобы встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме.
Что известно о визите Зеленского в Швейцарию
Зеленский отметил, что в столице он поговорит с главами обеих палат швейцарского парламента, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд.
Далее поедет на Давосский экономический форум, и там будут встречи с представителями ЕС и НАТО и с лидерами государств и крупных бизнесов.
Ключевые темы бесед, по словам Зеленского:
возвращение депортированных Россией детей;
санкции и поиск механизмов использования замороженных российских активов;
гуманитарное разминирование;
финансовая поддержка и восстановление;
евроатлантическая интеграция Украины.
Также Зеленский будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.
Всемирный экономический форум в Давосе
С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. В ходе визита Владимир Зеленский выступит со специальным обращением.
Общая тема форума – "Восстановление доверия". Программа форума будет состоять из четырех взаимосвязанных приоритетов:
"Достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире";
"Создание роста и рабочих мест для новой эры";
"Искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества";
"Долгосрочная стратегия по климату, природе и энергии".
14 января в Давосе участники встречи советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира рассмотрели вторую пятерку пунктов Украинской формулы мира и наработки по их реализации.
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