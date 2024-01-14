Лубинец в Давосе призвал мир помочь вернуть похищенных Россией детей и взрослых

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал страны мира присоединиться к возвращению всех украинцев домой с территории РФ.

Сколько украинцев удалось вернуть из плена РФ

Лубинец сообщил, что модерировал панель «Гуманитарное направление Украинской формулы мира: борьба за возвращение жертв насильственного перемещения, включая депортированных детей и военнопленных» на четвертой встрече советников по воплощению Формулы мира в Давосе.

В своем выступлении подчеркнул: сейчас дома 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских… А наша задача вернуть всех! Поэтому международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении! Поделиться

По словам омбудсмена, во время встречи партнеры услышали голоса украинских детей, которых вернули домой, родственников гражданских граждан, похищенных и незаконно удерживаемых РФ.

Также отдельно подняли вопросы возвращения украинских военнопленных и нарушения норм международного гуманитарного права относительно них: бесчеловечных условий содержания, пыток, казней.

Работа в Давосе — это важный шаг для возвращения наших людей домой и помощи Украине. Мы ожидаем и работаем для результатов. Поделиться

Похищение украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.