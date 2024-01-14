Лубінець у Давосі закликав світ допомогти повернути викрадених Росією дітей та дорослих

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав країни світу приєднатися до повернення всіх українців додому з території РФ.

Скільки українців вдалося повернути з полону РФ

Лубінець повідомив, що модерував панель «Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими» на четвертій зустрічі радників щодо втілення Формули миру в Давосі.

У своєму виступі наголосив: наразі вдома 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних… А наше завдання — повернути всіх! Тому міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямку! Поширити

За словами омбудсмена, під час зустрічі партнери почули голоси українських дітей, яких повернули додому, родичів цивільних громадян, яких викрала та незаконно утримує РФ.

Також окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й порушення норм міжнародного гуманітарного права щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт.

Робота в Давосі — це важливий крок для повернення наших людей додому та допомоги Україні. Ми очікуємо й працюємо задля результатів. Поширити

Викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.