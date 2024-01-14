Лубінець у Давосі закликав світ допомогти повернути викрадених Росією дітей та дорослих

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав країни світу приєднатися до повернення всіх українців додому з території РФ.
Скільки українців вдалося повернути з полону РФ
Лубінець повідомив, що модерував панель «Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими» на четвертій зустрічі радників щодо втілення Формули миру в Давосі.
За словами омбудсмена, під час зустрічі партнери почули голоси українських дітей, яких повернули додому, родичів цивільних громадян, яких викрала та незаконно утримує РФ.
Також окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й порушення норм міжнародного гуманітарного права щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт.
Викрадення українських дітей
До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.
У фільмі діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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