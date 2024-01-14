Як Росія викрадає українських дітей — розслідування Reuters

Журналісти Reuters протягом шести місяців розслідували долі зниклих безвісти українських дітей. Малу частину з них вдалося повернути додому в Україну, проте це стає все складнішим завданням — українські діти все сильніше піддаються російській пропаганді.

РФ вивезла українських дітей-сиріт у Крим

Прокуратура Міжнародного кримінального суду повідомила Reuters, що продовжує «розвивати численні, взаємопов’язані лінії» розслідування викрадення українських дітей.

Українська прокуратура повідомила Reuters, що веде досудове розслідування депортації українських дітей на окупованих територіях та їх усиновлення російськими родинами.

Reuters відстежило 48 дітей-сиріт з Херсона, 46 з яких перебувають у двох дитячих будинках і в туберкульозному санаторії в окупованому Росією Криму.

Двоє інших дітей перебувають у Росії. Один з них — чотирирічний Ілля Ващенко. Він отримав нове російське свідоцтво про народження 26 вересня 2023 року в російському державному РАГСі в Подольську під Москвою.

Друга дитина — дворічна Маргарита Прокопенко. Її удочерив лідер прокремлівської партії "Справедлива Росія — за правду" Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою. Ім'я Маргарити змінили на Марину Миронову.

Викраденим українським дітям “промивають мізки“

Викрадення українських дітей підтримує "величезна машина з депортації, розміщення та перевиховання".

Повернення дітей є важким завданням, кажуть волонтери та офіційні особи в Україні, і робота стає важчою з кожним днем, оскільки діти стають старшими та піддаються російському впливу.

Микола Кулеба, голова некомерційної організації Save Ukraine, яка допомагає повертати українських дітей з території, контрольованої Росією, каже:

Майже всім «промили мізки». І ми ніколи не зможемо їх повернути. Тому що вони зараз ненавидять, ненавидять Україну, — сказав він. Поширити

Reuters пише про історію викрадених братів Зоріка і Данила, які мають родичів в Україні: одного разу Данило зателефонував і звинуватив Україну в руйнуванні в червні минулого року Каховської дамби в Херсонській області.

Він казав: “Це все Україна бомбардує людей, це все Україна винна, Росія крута і велика”. Я йому кажу: Даню, ти забув, хто твоя мама? Вона була українкою. Де ви народились? Ти народився в Україні, — описала дзвінок його родичка Алла Пономарчук. Поширити

Інші дівчина, Ліза, яку вивезли до РФ разом з Данилом та Зоріком і яку вдалося повернути, поділилася відео з Зоріком, які той надіслав їй у Telegram після її повернення в Україну.

На одному з відео хлопець показує на російський прапор на рукаві футболки, а потім направляє потік нецензурної лайки на адресу Лізи за підтримку України.

Розумієш? Росія. Слава Росії, — каже Зорік, дивлячись у камеру телефону. Поширити