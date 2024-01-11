Росіяни змусять українських дітей в окупації складати спотворену "історію" на випускних іспитах

Українські діти, які залишилися на окупованих Росією територіях, змушені вивчати спотворену програму у школах, а потім складати це на іспитах.

Українські діти здаватимуть "Нову історію Росії"

Цього року діти в окупації на випускних екзаменах будуть розповідати, як Україна напала на Росію, як Майдан привів до окупації Криму, Як “Азов” взорвав Драм театр, а Буча — українська постановка, — написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Поширити

За його словами, саме ця неправдива інформація, створена російською пропагандою, і є стислим змістом “новейшей истории россии”.

Не втомлюсь повторювати. Найбільший злочин росіян після масового вбивства українців — примусово-маніупляційне використання дітей як об’єкт та суб’єкт пропаганди. Куди там Геббельсу…, — додав він. Поширити

Росіяни хочуть “промивати” мізки дітям

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. На тимчасово окуповані території Херсонської області загарбники завезли 34 тисячі російських підручників.

Як повідомляється, загалом загарбники збираються завезти в регіон понад 100 тисяч примірників "пропагандистської макулатури". Незабаром мають підвезти ще 19 тисяч примірників.

Зауважимо, що російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується, — зазначили в ЦНС. Поширити

Крім того, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.