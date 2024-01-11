Росіяни змусять українських дітей в окупації складати спотворену "історію" на випускних іспитах

Українські діти, які залишилися на окупованих Росією територіях, змушені вивчати спотворену програму у школах, а потім складати це на іспитах.
Українські діти здаватимуть "Нову історію Росії"
За його словами, саме ця неправдива інформація, створена російською пропагандою, і є стислим змістом “новейшей истории россии”.
Росіяни хочуть “промивати” мізки дітям
Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. На тимчасово окуповані території Херсонської області загарбники завезли 34 тисячі російських підручників.
Як повідомляється, загалом загарбники збираються завезти в регіон понад 100 тисяч примірників "пропагандистської макулатури". Незабаром мають підвезти ще 19 тисяч примірників.
Крім того, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.
Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.
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