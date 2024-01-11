Россияне заставят украинских детей в оккупации сдавать искаженную "историю" на выпускных экзаменах

Украинские дети, оставшиеся на оккупированных Россией территориях, вынуждены изучать обезображенную программу в школах, а затем сдавать это на экзаменах.
Украинские дети будут сдавать "Новую историю России"
По его словам, именно эта ложная информация, созданная российской пропагандой, и является кратким содержанием новой истории россии.
Россияне хотят "промывать" мозги детям
Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. На временно оккупированные территории Херсонской области захватчики привезли 34 тысячи российских учебников.
Как сообщается, всего захватчики собираются завезти в регион более 100 тысяч экземпляров "пропагандистской макулатуры". Вскоре должны подвезти еще 19 тысяч экземпляров.
Кроме того, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.
Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.
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