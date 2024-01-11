Украинские дети, оставшиеся на оккупированных Россией территориях, вынуждены изучать обезображенную программу в школах, а затем сдавать это на экзаменах.

Украинские дети будут сдавать "Новую историю России"

В этом году дети в оккупации на выпускных экзаменах будут рассказывать, как Украина напала на Россию, как Майдан привел к оккупации Крыма, как "Азов" взорвал Драм театр, а Буча - украинская постановка, — написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Поделиться

По его словам, именно эта ложная информация, созданная российской пропагандой, и является кратким содержанием новой истории россии.

Не устану повторять. Самое большое преступление россиян после массового убийства украинцев — принудительно маниупляционное использование детей как объект и субъект пропаганды. Куда там Геббельсу… — добавил он. Поделиться

Россияне хотят "промывать" мозги детям

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. На временно оккупированные территории Херсонской области захватчики привезли 34 тысячи российских учебников.

Как сообщается, всего захватчики собираются завезти в регион более 100 тысяч экземпляров "пропагандистской макулатуры". Вскоре должны подвезти еще 19 тысяч экземпляров.

Отметим, что российские школы на ВТО выполняют роль промывки мозгов и предназначены для изменения самоидентификации украинских детей в рамках политики геноцида. Следовательно, роль родителей в воспитании детей в регионе увеличивается, — отметили в ЦНС. Поделиться

Кроме того, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.