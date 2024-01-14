Как Россия похищает украинских детей — расследование Reuters

Журналисты Reuters в течение шести месяцев расследовали судьбы пропавших без вести украинских детей. Небольшую часть из них удалось вернуть домой в Украину, однако это становится все более сложной задачей — украинские дети все сильнее поддаются российской пропаганде.

РФ вывезла украинских детей-сирот в Крым

Прокуратура Международного уголовного суда сообщила Reuters, что продолжает "развивать многочисленные, взаимосвязанные линии" расследование похищения украинских детей.

Украинская прокуратура сообщила Reuters, что ведет досудебное расследование депортации украинских детей на оккупированных территориях и их усыновление российскими семьями.

Reuters отследили 48 детей-сирот из Херсона, 46 из которых находятся в двух детских домах и в туберкулезном санатории в оккупированном Россией Крыму.

Двое других детей находятся в России. Один из них — четырехлетний Илья Ващенко. Он получил новое российское свидетельство о рождении 26 сентября 2023 г. в российском государственном ЗАГСе в Подольске под Москвой.

Второй ребенок — двухлетняя Маргарита Прокопенко. Ее удочерил лидер прокремлевской партии "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов с супругой Инной Варламовой. Имя Маргариты сменили Марину Миронову.

Похищенным украинским детям промывают мозги

Похищение украинских детей поддерживает "огромная машина по депортации, размещению и перевоспитанию".

Возвращение детей является трудной задачей, говорят волонтеры и официальные лица в Украине, и работа становится тяжелее с каждым днем, поскольку дети становятся старше и подвержены российскому влиянию.

Николай Кулеба, глава некоммерческой организации Save Ukraine, которая помогает возвращать украинских детей с территории, контролируемой Россией, говорит:

Практически всем «промыли мозги». И мы никогда не сможем вернуть их. Потому что они сейчас ненавидят, ненавидят Украину, — сказал он. Поделиться

Reuters пишет об истории похищенных братьев Зорика и Даниила, имеющих родственников в Украине: однажды Даниил позвонил по телефону и обвинил Украину в разрушении в июне прошлого года Каховской дамбы в Херсонской области.

Он говорил: "Это все Украина бомбит людей, это все Украина виновата, Россия крута и велика". Я ему говорю: Даня, ты забыл, кто твоя мама? Она была украинкой. Где вы родились? Ты родился в Украине, — описала звонок его родственница Алла Пономарчук. Поделиться

Другая девочка, Лиза, которую вывезли в РФ вместе с Данилой и Зориком и которую удалось вернуть, поделилась видео с Зориком, которое тот послал ей в Telegram после ее возвращения в Украину.

На одном из видео парень показывает на российское знамя на рукаве футболки, а затем направляет поток нецензурной брани в адрес Лизы за поддержку Украины.

Понимаешь? Россия. Слава России, — говорит Зорик, глядя в камеру телефона. Поделиться