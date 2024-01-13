Зеленский лично выступит в Давосе со специальным обращением – дата
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский лично выступит в Давосе со специальным обращением – дата

Зеленский
Читати українською
Источник:  World Economic Forum

Президент Украины Владимир Зеленский выступит лично со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что известно о выступлении Зеленского в Давосе

Как сообщает пресс-служба форума, Зеленский лично будет присутствовать на одном из мероприятий 16 января.

Он выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Фото — weforum.org

Вместе с украинским лидером в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

К слову, в этом году форум в Давосе продлится с 15 по 19 января в швейцарских Альпах, будет посвящен теме «Восстановление доверия» и должен снова включить в переговоры войну России в Украине, но будет доминировать война в Газе.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Зеленский может посетить Швейцарию и поучаствовать в Международном экономическом форуме. По данным западных СМИ, украинский президент приедет в столицу Швейцарии — город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

Также 14 января в Давосе Украина и Швейцария проведут четвертую встречу советников национальной безопасности, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Давосского форума призвал создать "План Маршалла" для Украины
Глава Давосского форума призвал создать "План Маршалла" для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
РФ понадобилось меньше одной секунды: Зеленский обратился к участникам форума в Давосе
РФ понадобилось меньше одной секунды: Зеленский обратился к участникам форума в Давосе
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты узнали о новом заграничном визите Зеленского
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.