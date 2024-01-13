Зеленский лично выступит в Давосе со специальным обращением – дата

Президент Украины Владимир Зеленский выступит лично со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что известно о выступлении Зеленского в Давосе

Как сообщает пресс-служба форума, Зеленский лично будет присутствовать на одном из мероприятий 16 января.

Он выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Фото — weforum.org

Вместе с украинским лидером в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

К слову, в этом году форум в Давосе продлится с 15 по 19 января в швейцарских Альпах, будет посвящен теме «Восстановление доверия» и должен снова включить в переговоры войну России в Украине, но будет доминировать война в Газе.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Зеленский может посетить Швейцарию и поучаствовать в Международном экономическом форуме. По данным западных СМИ, украинский президент приедет в столицу Швейцарии — город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

Также 14 января в Давосе Украина и Швейцария проведут четвертую встречу советников национальной безопасности, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.