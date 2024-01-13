Зеленський особисто виступить у Давосі зі спеціальним зверненням — дата
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський особисто виступить у Давосі зі спеціальним зверненням — дата

Зеленський
Джерело:  World Economic Forum

Президент України Володимир Зеленський виступить особисто зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що відомо про виступ Зеленського у Давосі

Як повідомляє пресслужба форуму, Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня.

Він виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Фото — weforum.org

Разом з українським лідером у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.

До слова, цього року форум у Давосі триватиме з 15 по 19 січня у швейцарських Альпах, буде присвячений темі «Відновлення довіри» і має знову включити у переговори війну Росії в Україні, але домінуватиме війна в Газі.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. За даними західних ЗМІ, український президент приїде до столиці Швейцарії — міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

Також 14 січня у Давосі Україна та Швейцарія проведуть четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру.

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