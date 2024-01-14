В Давосе прошла четвертая встреча по Украинской формуле мира

14 января в швейцарском Давосе прошла четвертая встреча советников лидеров государств по реализации Формулы мира. В нем приняли участие представители 81 страны и международной организации.

Четвертая встреча по Формуле мира

В Офисе президента отметили, что своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 — Азии, 12 — Африки, 6 — Южной Америки, 3 — Северной Америки, 2 — Океании.

Это на 15 больше, чем присутствовало на третьем подобном мероприятии, состоявшемся в октябре 2023 года на Мальте.

На встрече были рассмотрены вторые пять пунктов Украинской формулы мира: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.

Напомним, что на Мальте обсудили первые пять пунктов формулы мира, а именно: ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключенных и депортированных, в том числе детей, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

На встрече в Давосе председательствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Кассис сказал, что эта встреча, вероятно, последняя на уровне министров иностранных дел. Также он добавил, что в переговоры должен быть привлечен Китай.

Далее Киев хочет провести саммит лидеров по Формуле мира в начале этого года, но дата или место не определены. Некоторые страны считают, что саммит на уровне лидеров был бы преждевременным, в то время как другие хотят немедленно вовлечь Россию в процесс.

Мир для украинского народа срочно необходим... Мы должны сделать все, чтобы покончить с этой войной, — сказал Кассис, добавив, что пока Россия и Украина не желают идти на уступки. Поделиться

Украинская формула мира: что известно

В ноябре 2022 года Зеленский представил украинскую формулу мира перед участниками саммита G20 на Бали. Она предусматривает 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных детей). Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Встречи по Формуле мира прошли в июне 2023 года в Копенгагене, в августе в Джидде и октябре на Мальте.