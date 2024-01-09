США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану" – Bloomberg

16 декабря состоялась тайная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран глобального Юга в Саудовской Аравии, чтобы попытаться заручиться их поддержкой украинских условий для проведения мирных переговоров с РФ.

Что известно о тайной встрече

Как отмечается, ранее не разглашавшаяся встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. Она последовала за более крупными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам России разделить и представить Украину и ее союзников как не желающих вести переговоры о прекращении войны.

Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно во время встречи.

По словам источников, меньший формат позволил более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

В последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя, – пишет издание. Поделиться

По словам людей, знакомых с ходом заседания, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, существенного прогресса достигнуто не было. По их информации, Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с Россией.

В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции приняли участие в декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ, не послали своих представителей.

Источники заявили, что многие страны-участницы считают Пекин ключевым фактором влияния на Москву, учитывая тесные связи между двумя странами. Бразилия, председательствующая в G20 в этом году, подала письменное заявление.

Как отмечает издание, Киев и его союзники из G7 подтвердили свое мнение о том, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также они заявили, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились, и он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности.

Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность, что пакеты помощи будут согласованы.

Россия в свою очередь осудила усилия союзников во время тайной встречи, куда она не была приглашена.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, в декабре американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Запада о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что, по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее – осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в том числе по теме переговоров.