США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану" — Bloomberg

16 грудня відбулася таємна зустріч між Україною, її союзниками з G7 і невеликою групою країн глобального Півдня у Саудівській Аравії, щоб спробувати заручитися їхньою підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з РФ.

Що відомо про таємну зустріч

Як зазначається, зустріч радників із національної безпеки, що раніше не розголошувалася, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії. Вона послідувала за більшими і публічнішими зустрічами, спрямованими на протидію спробам Росії розділити та представити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести переговори про припинення війни.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше під час зустрічі.

За словами джерел, менший формат дозволив вільніше та відвертіше обговорювати українську формулу миру та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Останні місяці зусилля союзників ослабли. У США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою, – пише видання. Поширити

За словами людей, знайомих з перебігом засідання, на останній зустрічі, що відбулася в Ер-Ріяді, суттєвого прогресу досягнуто не було. За їх інформацією, Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

У той час як високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини взяли участь у грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема, Китай, Бразилія та ОАЕ, не надіслали своїх представників.

Джерела заявили, що багато країн-учасниць вважають Пекін ключовим чинником впливу на Москву з огляду на тісні зв’язки між двома країнами. Бразилія, яка цього року головує у G20, подала письмову заяву.

Як зазначає видання, що Київ та його союзники з G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Також вони заявили, що цілі російського диктатора Володимира Путіна не змінилися, і він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети допомоги будуть узгоджені.

Росія своєю чергою засудила зусилля союзників під час таємної зустрічі, куди вона не була запрошена.

Переговори України з РФ

Нагадаємо, у грудні американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України та почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві справді хочуть швидкого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче й Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використовувати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путіна вже були, зокрема щодо теми переговорів.