В ОП назвали альтернативу переговорам з Кремлем

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, ніяких переговорів із злочинним кремлівським режимом не буде. Замість цього керівництву РФ буде висунуто ультиматум.

Що відомо про ультиматум Кремлю за результатами розв’язаної війни

Радника керівника ОП зазначив, що кремлівському режиму буде висунуто ультиматум і він змушений буде його прийняти.

Переговорів не буде. У класичному сенсі цього слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації, відразу на найвищому рівні, і Росія їх прийме, - підкреслив Подоляк. Поширити

За його словами, це не парадокс, а об’єктивний розвиток розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Вона велика, масштабна, інтенсивна, важка, кривава. Всі ресурси залучено. І наші західні партнери залучать ще більше ресурсів, попри те, що вони будуть вести дискусії, - зазначив представник ОП. Поширити

Скільки років знадобиться армії РФ на відновлення після втрат у війні проти України

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, РФ знадобиться не менше 10 років для відновлення втрат в результаті розв’язаної злочинної війни проти України та підготовки нових досвідчених військовослужбовців.

Протягом 2023 року щоденні втрати армії РФ в Україні зросли до 300 осіб, що перевищує показники першого року злочинного вторгнення.

Із посиланням на українських військових представники британської військової розвідки зазначають, високі втрати армії РФ в Україні свідчать про деградацію російських збройних сил і перетворення їх на масову армію гіршої якості після проведення мобілізації у минулому році.

Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів, - роблять висновок представники британської розвідки. Поширити

За їхніми оцінками, навіть у разі збереження нинішніх темпів втрат протягом 2024 року, загальні втрати армії РФ у війні проти України протягом 2025 року перевищать півмільйона осіб вбитими та пораненими.