В ОП назвали альтернативу переговорам с Кремлем

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, никаких переговоров с преступным кремлевским режимом не будет. Вместо этого руководству РФ будет выдвинут ультиматум.

Что известно об ультиматуме Кремля по результатам развязавшейся войны

Советник руководителя ОП отметил, что кремлевскому режиму будет выдвинут ультиматум и он вынужден будет его принять.

Переговоры не будут. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации сразу на самом высоком уровне, и Россия их примет, - подчеркнул Подоляк. Поделиться

По его словам, это не парадокс, а объективное развитие развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Она большая, масштабная, интенсивная, тяжелая, кровавая. Все ресурсы задействованы. И наши западные партнеры привлекут еще больше ресурсов, несмотря на то, что они будут вести дискуссии, – отметил представитель ОП. Поделиться

Сколько лет понадобится армии РФ на восстановление после потерь в войне против Украины

По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, РФ понадобится не менее 10 лет для восстановления потерь в результате развязной преступной войны против Украины и подготовки новых опытных военнослужащих.

В 2023 году ежедневные потери армии РФ в Украине выросли до 300 человек, что превышает показатели первого года преступного вторжения.

Со ссылкой на украинских военных представители британской военной разведки отмечают, что высокие потери армии РФ в Украине свидетельствуют о деградации российских вооруженных сил и превращении их в массовую армию худшего качества после проведения мобилизации в прошлом году.

России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений, – заключают представители британской разведки. Поделиться

По их оценкам, даже в случае сохранения нынешних темпов потерь в течение 2024 года, общие потери армии РФ в войне против Украины в течение 2025 года превысят полмиллиона человек убитыми и ранеными.