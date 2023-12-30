Чего стоят заявления Путина о переговорах на фоне массированных атак по Украине — объяснение аналитиков

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), на фоне циничных заявлений кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина о якобы заинтересованности в мирных переговорах с Украиной, террористическая армия РФ выпускает по Украине около 158 ракет в течение одной атаки 29 декабря.

Как Путин цинично опровергает собственные лживые заявления

Аналитики отмечают, что по результатам последней массированной ракетной атаки преступной армии РФ по Украине в течение 29 декабря погиб по меньшей мере 31 человек.

ISW последовательно оценивает, что, несмотря на сообщения о негласных сигналах Путина относительно его заинтересованности в переговорах о прекращении огня, цели России в Украине, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, и которые были четко сформулированы в публичной риторике Кремля, остаются неизменными, - подчеркивают аналитики. . Поделиться

В ISW привели в пример последнее заявление президента США Джо Байдена о стремлении Кремля уничтожить Украину и украинцев.

Именно об этом должны напомнить массированные удары, которые нанесла Россия по Украине 29 декабря, утверждал Байден.

Соответствующее мнение также поддерживает правительство Великобритании и Эстонии. Премьер-министр государства Риши Сунак и глава эстонского правительства Кая Каллас говорили, что удары РФ по Украине являются волеизъявлением ее желания уничтожить свободу, демократию и Украину, напомнил Институт.

Что известно о подготовке армии РФ к массированному ракетному удару по Украине

Аналитики ISW подчеркивают, что массированная ракетная атака террористической армии РФ по Украине 29 декабря является результатом нескольких месяцев экспериментов российских военных преступников по применению различных комбинаций БпЛА и ракет во время атаки.

Эксперты указывают, что в течение нескольких последних месяцев российские военные преступники нанесли серию ударов по Украине разной мощности.

Для этого они использовали разные комбинации БПЛА, крылатых и баллистических ракет. При этом враг использовал либо исключительно БПЛА Shahed, либо дроны в комбинации с меньшим количеством ракет.

Аналитики указывают на то, что во время массированной атаки по Украине 29 декабря российские оккупанты использовали 36 БПЛА Shahed и более 100 ракет разных типов и модификаций.

По мнению аналитиков, оккупанты применяют дроны для обхода ПВО, а ракеты — для нанесения максимального ущерба намеченным целям.