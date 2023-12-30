Чого варті заяви Путіна про переговори на тлі масованих атак по Україні — пояснення аналітиків

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), на тлі цинічних заяв кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна про нібито зацікавленість у мирних переговорах з Україною, терористична армія РФ випускає по Україні близько 158 ракет протягом однієї атаки 29 грудня.

Як Путін цинічно спростовує власні брехливі заяви

Аналітики зазначають, що за результатами останньої масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по Україні протягом 29 грудня загинула щонайменше 31 людина.

ISW послідовно оцінює, що, попри повідомлення про негласні сигнали Путіна щодо його зацікавленості у переговорах про припинення вогню, цілі Росії в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, і які були чітко сформульовані в публічній риториці Кремля, залишаються незмінними, - підкреслюють аналітики. Поширити

В ISW навели до прикладу останню заяву президента США Джо Байдена про прагнення Кремля знищити Україну та українців.

Саме про це мають нагадати масовані удари, які завдала Росія по Україні 29 грудня, стверджував Байден.

Відповідну думку також підтримує уряд Британії та Естонії. Прем'єр-міністр держави Ріші Сунак та глава естонського уряду Кая Каллас казали, що удари РФ по Україні є волевиявленням її бажання знищити свободу, демократію та саму Україну, нагадав Інститут.

Що відомо про підготовку армії РФ до масованого ракетного удару по Україні

Аналітики ISW підкреслюють, що масована ракетна атака терористичної армії РФ по Україні 29 грудня є результатом кількамісячних експериментів російських військових злочинців із застосування різних комбінацій БпЛА та ракет під час атаки.

Експерти вказують, що протягом кількох останніх місяців, російські військові злочинці завдали серію ударів по Україні різної потужності.

Для цього вони використовували різні комбінації БПЛА, крилатих і балістичних ракет. При цьому ворог використовував або виключно БПЛА Shahed, або дрони в комбінації з меншою кількістю ракет.

Аналітики вказують на те, що під час масованої атаки по Україні 29 грудня російські окупанти використали 36 БПЛА Shahed і більше 100 ракет різних типів та модифікацій.

На думку аналітиків, окупанти застосовують дрони для обходу ППО, а ракети — для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.