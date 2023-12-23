Ради трех вещей. Подоляк объяснил, зачем Путин хочет "переговоров" с Украиной

Когда российский диктатор Владимир Путин говорит о переговорах с Украиной, он подразумевает три вещи – временное прекращение огня для восстановления своей армии, капитуляцию Украины и остановку помощи Киеву. Об этом в интервью online.ua рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Зачем Путину “переговоры” с Украиной

Подоляк объясняет, что Путин говорит о переговорах с Украиной ради трех технологических вещей.

Первое — это вовлечь нас в переговорный процесс, получить временное прекращение огня для того, чтобы доработать работу над ошибками в своей армии и своем ВПК. Достроить ВПК, увеличить производство снарядов, привезти еще дополнительное количество снарядов из Северной Кореи, внести коррективы в тактику и стратегию, докопать эшелоны обороны на оккупированных территориях, дозалить все это бетоном, заменить то, что еще не заминировано, провести тренинги своей армии. После этого выдвинуть вам опять же ультиматум. Поделиться

Вторая цель Путина, по словам Подоляка, это капитуляция Украины, отказ от субъектности и временно оккупированных Россией территорий.

Кроме того, если вы это признаете, он еще добавит: “А смотрите, у меня в Конституции записано, что Запорожье тоже мое. И город Херсон тоже мой. Но мы еще считаем, что для безопасности город Харьков должен быть нашим. Ну и Одесса. Потому что акватория Черного моря это наша внутренняя практически акватория. Мы с Турцией договоримся как-то, а с вами — давайте мы заберем Одессу”. Поделиться

Третья цель Путина — это вовлечь всех в процесс, в котором Россия будет доминировать, а другие страны будут говорить: все, война закончилась, у них переговоры, остановим помощь Украине.

А если начнется что-то, Россия скажет: “Украина снова воюет, а почему вы им помогаете? Они хотят воевать, а мы не хотим убивать людей” и т.д. Поделиться

Советник руководителя ОПУ отмечает, что Россия придет на переговоры и будет ровно 5 минут слушать, что говорит Украина, а после этого будет вести себя так, как всегда ведет Россия.

Она агрессивно обманывает и хочет унизить вас, в частности и включив камеру. Готовы к таким переговорам? Поделиться

По этой причине, по мнению Подоляка, единственный рецепт для всех, кто хочет жить в предсказуемом будущем, это проигрыш и внутренняя трансформация России.