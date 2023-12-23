Ради трех вещей. Подоляк объяснил, зачем Путин хочет "переговоров" с Украиной

Когда российский диктатор Владимир Путин говорит о переговорах с Украиной, он подразумевает три вещи – временное прекращение огня для восстановления своей армии, капитуляцию Украины и остановку помощи Киеву. Об этом в интервью online.ua рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Зачем Путину “переговоры” с Украиной
Подоляк объясняет, что Путин говорит о переговорах с Украиной ради трех технологических вещей.
Вторая цель Путина, по словам Подоляка, это капитуляция Украины, отказ от субъектности и временно оккупированных Россией территорий.
Третья цель Путина — это вовлечь всех в процесс, в котором Россия будет доминировать, а другие страны будут говорить: все, война закончилась, у них переговоры, остановим помощь Украине.
Советник руководителя ОПУ отмечает, что Россия придет на переговоры и будет ровно 5 минут слушать, что говорит Украина, а после этого будет вести себя так, как всегда ведет Россия.
По этой причине, по мнению Подоляка, единственный рецепт для всех, кто хочет жить в предсказуемом будущем, это проигрыш и внутренняя трансформация России.
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