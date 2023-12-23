Украине оптимально ежемесячно нужно до 100 тыс дронов — Подоляк
Категория
Украина
Дата публикации

Украине оптимально ежемесячно нужно до 100 тыс дронов — Подоляк

Дроны
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Источник:  online.ua

Для компенсации количества российских оккупантов и их техники Украина нуждается в большом количестве дронов, дальнобойных ракет, авиации и средств РЭБ и разминирования. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью online.ua.

Сколько дронов нужно Украине

Подоляк отмечает, что Украина не может дать такое количество мобилизованной или старой техники, как РФ. Поэтому для компенсации асимметричности должно использовать на фронте технологические решения.

Вы слышали, президент сказал об этом, это множество дроновых производств. Он говорит о миллионе в будущем году, но может быть больше, потому что ежемесячно нам нужно.

По словам Подоляка, Силам обороны нужно минимально использовать ежемесячно на линии фронта от 30 тыс дронов, лучше 50, а оптимально – 100 тыс. Это количество позволит компенсировать определенный дефицит артиллерии или артиллерийских боеприпасов тяжелого калибра.

И одновременно это эффективное оружие, позволяющее уничтожать, уничтожать и уничтожать россиян где угодно, в любой точке по линии фронта.

Что нужно Украине для победы

Кроме дронов Украине нужны системы радиоэлектронной борьбы различных модификаций, потому что это позволяет уравновесить тот инструмент, который есть у россиян.

Третья составляющая, которая нужна ВСУ, это дальнобойные ракеты.

Нам нужно гораздо больше ракет дальностью 150, 200, 300 км. Почему? Потому что ты должен уничтожать российский ресурс вдали от линии фронта для того, чтобы существенно уменьшить количество непосредственных боеприкосновений стрелкового типа.

Четвертая составляющая – это авиация, поскольку проводить эффективные наступательные операции при тотальном доминировании врага в воздухе невозможно.

Пятая составляющая – любые средства для разминирования. По словам советника руководителя ОПУ, все это сегодня можно решить, и партнеры Украины это понимают.

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