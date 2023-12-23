Україні оптимально щомісяця потрібно до 100 тис дронів — Подоляк

Для компенсації кількості російських окупантів та їхньої техніки, Україна потребує велику кількість дронів, далекобійних ракет, авіації та засобів РЕБ та розмінування. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю online.ua.
Скільки дронів потрібно Україні
Подоляк зазначає, що Україна не може дати таку кількість мобілізованих чи старої техніки, як РФ. Тому, для компенсації асиметричності, має використовувати на фронті технологічні рішення.
За словами Подоляка, Силам оборони треба мінімально використовувати щомісяця на лінії фронту від 30 тис дронів, краще 50, а оптимально - 100 тис. Ця кількість дозволить компенсувати певний дефіцит артилерії чи артилерійських боєприпасів важкого калібру.
Що потрібно Україні для перемоги
Окрім дронів, Україна потребує системи радіоелектронної боротьби різних модифікацій, тому що це дозволяє урівноважити той інструмент, який є у росіян.
Третя складова, яка потрібна ЗСУ, це далекобійні ракети.
Четверта складова — це авіація, оскільки проводити ефективні наступальні операції при тотальному домінуванні ворога у повітрі неможливо.
П'ята складова — будь-які засоби для розмінування. За словами радника керівника ОПУ, все це сьогодні можна вирішити і партнери України це розуміють.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-