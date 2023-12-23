Україні оптимально щомісяця потрібно до 100 тис дронів — Подоляк

Для компенсації кількості російських окупантів та їхньої техніки, Україна потребує велику кількість дронів, далекобійних ракет, авіації та засобів РЕБ та розмінування. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю online.ua.

Скільки дронів потрібно Україні

Подоляк зазначає, що Україна не може дати таку кількість мобілізованих чи старої техніки, як РФ. Тому, для компенсації асиметричності, має використовувати на фронті технологічні рішення.

Ви чули, президент сказав про це, це величезна кількість дронових виробництв. Він говорить про мільйон в майбутньому році, але може бути більше, тому що щомісяця нам потрібно. Поширити

За словами Подоляка, Силам оборони треба мінімально використовувати щомісяця на лінії фронту від 30 тис дронів, краще 50, а оптимально - 100 тис. Ця кількість дозволить компенсувати певний дефіцит артилерії чи артилерійських боєприпасів важкого калібру.

І водночас це ефективна зброя, яка дозволяє знищувати, знищувати і знищувати росіян будь-де, в будь-якій точці по лінії фронту. Поширити

Що потрібно Україні для перемоги

Окрім дронів, Україна потребує системи радіоелектронної боротьби різних модифікацій, тому що це дозволяє урівноважити той інструмент, який є у росіян.

Третя складова, яка потрібна ЗСУ, це далекобійні ракети.

Нам потрібно набагато більше ракет дальністю 150, 200, 300 км. Чому? Тому що ти маєш знищувати російський ресурс далеко від лінії фронту для того, щоб суттєво зменшити кількість безпосередніх боєзіткнень стрілецького типу. Поширити

Четверта складова — це авіація, оскільки проводити ефективні наступальні операції при тотальному домінуванні ворога у повітрі неможливо.

П'ята складова — будь-які засоби для розмінування. За словами радника керівника ОПУ, все це сьогодні можна вирішити і партнери України це розуміють.