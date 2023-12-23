Заради трьох речей. Подоляк пояснив, навіщо Путін хоче "переговорів" з Україною

Коли російський диктатор Володимир Путін говорить про переговори з Україною, він має на увазі три речі - тимчасове припинення вогню для відновлення своєї армії, капітуляцію України та зупинку допомоги Києву. Про це в інтерв'ю online.ua розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Навіщо Путіну “переговори“ з Україною
Подоляк пояснює, що Путін говорить про переговори з Україною заради трьох технологічних речей.
Друга мета Путіна, за словами Подоляка, це капітуляція України, відмова від суб’єктності та тимчасово окупованих Росією територій.
Третя мета Путіна — це втягнути всіх у процес, в якому Росія буде домінувати, а інші країни будуть казати: все, війна закінчилась, в них переговори, то зупинімо допомогу Україні.
Радник керівника ОПУ зазначає, що Росія прийде на переговори та буде рівно 5 хвилин слухати, що говорить Україна, а після цього буде поводити себе так, як завжди поводить Росія.
З цієї причини, на переконання Подоляка, єдиний рецепт для всіх, хто хоче жити в передбачуваному майбутньому, це програш та внутрішня трансформація Росії.
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