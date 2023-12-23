Заради трьох речей. Подоляк пояснив, навіщо Путін хоче "переговорів" з Україною

Коли російський диктатор Володимир Путін говорить про переговори з Україною, він має на увазі три речі - тимчасове припинення вогню для відновлення своєї армії, капітуляцію України та зупинку допомоги Києву. Про це в інтерв'ю online.ua розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Навіщо Путіну “переговори“ з Україною

Подоляк пояснює, що Путін говорить про переговори з Україною заради трьох технологічних речей.

Перше — це втягнути нас в переговорний процес, отримати тимчасове припинення вогню для того, щоб допрацювати роботу над помилками в своїй армії та своєму ВПК. Добудувати ВПК, збільшити виробництво снарядів, привезти ще додаткову кількість снарядів з Північної Кореї, внести корективи в тактику і стратегію, докопати ешелони оборони на окупованих територіях, дозалити все це бетоном, замінувати те, що ще не заміноване, провести тренінги своєї армії, а після цього висунути вам знову ж таки ультиматум. Поширити

Друга мета Путіна, за словами Подоляка, це капітуляція України, відмова від суб’єктності та тимчасово окупованих Росією територій.

Крім того, якщо ви це визнаєте, він ще додасть: “А дивіться, в мене в Конституції записано, що місто Запоріжжя теж моє. І місто Херсон теж моє. Але ми ще вважаємо, що для безпеки місто Харків має бути нашим. Ну, й Одеса. Тому що акваторія Чорного моря це ж наша внутрішня практично акваторія. Ми з Туреччиною домовимося якось, а з вами — давайте ми заберемо Одесу”. Поширити

Третя мета Путіна — це втягнути всіх у процес, в якому Росія буде домінувати, а інші країни будуть казати: все, війна закінчилась, в них переговори, то зупинімо допомогу Україні.

А якщо почнеться щось, то Росія скаже: “Україна знову воює, а чому ви їм допомагаєте? Вони хочуть воювати, а ми не хочемо вбивати людей” і т.д. Поширити

Радник керівника ОПУ зазначає, що Росія прийде на переговори та буде рівно 5 хвилин слухати, що говорить Україна, а після цього буде поводити себе так, як завжди поводить Росія.

Вона агресивно обманює і хоче принизити вас, зокрема й увімкнувши камеру. Готові до таких переговорів? Поширити

З цієї причини, на переконання Подоляка, єдиний рецепт для всіх, хто хоче жити в передбачуваному майбутньому, це програш та внутрішня трансформація Росії.