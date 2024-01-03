Путін не схожий на людину, яка хоче вести переговори — Білий дім

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня заявив, що президент РФ Володимир Путін не схожий на людину, що готова до переговорів про припинення війни.
У Білому домі відреагували на ракетні удари РФ по Україні
Кірбі сказав, що за останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки.
Він додав, що Путін намагається робити все, аби підкорити українців. Тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування від США, який висунув президент Джо Байден, був ухвалений.
Кірбі нагадав, що в останні дні минулого року Байден підписав останній пакет безпекової допомоги Україні, на які США мали кошти з наявних фондів.
Кірбі пояснив наслідки відмови від допомоги Україні
На початку грудня Джон Кірбі пояснив, що у разі захоплення Росією всієї території України, вона може розпочати активні дії проти східного флангу НАТО.
У такому випадку США доведеться вступити у війну.
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