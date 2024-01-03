Путін не схожий на людину, яка хоче вести переговори — Білий дім
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Політика
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Путін не схожий на людину, яка хоче вести переговори — Білий дім

The White House
Джон Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня заявив, що президент РФ Володимир Путін не схожий на людину, що готова до переговорів про припинення війни.

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Кірбі сказав, що за останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки.

У тому числі балістичні, по цілям Україні, які включають не лише військові, але й цивільні цілі, і продовжує намагатися використати зиму як зброю, атакувати їхню інфраструктуру.

Він додав, що Путін намагається робити все, аби підкорити українців. Тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування від США, який висунув президент Джо Байден, був ухвалений.

Кірбі нагадав, що в останні дні минулого року Байден підписав останній пакет безпекової допомоги Україні, на які США мали кошти з наявних фондів.

Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу. Кожного разу, коли ми підписуємо один з цих пакетів, завжди є затримка в кілька днів, якщо не тижнів, тому те, що було підписано 27-го, ще не все було доставлено в Україну. Це станеться найближчими днями і тижнями. Далі — фінансування відсутнє.

Кірбі пояснив наслідки відмови від допомоги Україні

На початку грудня Джон Кірбі пояснив, що у разі захоплення Росією всієї території України, вона може розпочати активні дії проти східного флангу НАТО.

У такому випадку США доведеться вступити у війну.

Якщо ви вважаєте, що ціна підтримки України є високою зараз, просто уявіть наскільки вищою вона буде: не лише національні кошти, але й американська кров.

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