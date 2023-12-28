США змінили стратегію підтримки України у війні проти РФ — Politico

Згідно з даними видання Politico, команда президента США Джо Байдена хоче забезпечити Україні якнайкращу позицію на "можливих переговорах" з РФ та вже обговорює потенційний перехід до більш оборонної стратегії.

Як США бачать подальший розвиток російсько-української війни

Редакція видання стверджує, що поспілкувалася з інсайдерами з адміністрації Джо Байдена, а також європейським дипломатом у Вашингтоні — усі вони говорили на умовах анонімності.

За словами журналістів, в колах американських та європейських чиновників нібито точаться дискусії про перехід України до більш оборонної стратегії після "переважно невдалого контрнаступу".

Насамперед йдеться про посилення систем ППО, зведення потужних укріплень, встановлення колючого дроту, протитанкових загороджень і ровів уздовж кордону з Білоруссю.

Ба більше, вказано, що Білий дім зосередився на швидкому відродженні власної оборонної промисловості України для постачання вкрай необхідного озброєння.

США не впливають на рішення Києва під час війни з Росією

За словами одного з інсайдерів, команда Джо Байдена на тлі останніх подій не намагається відмовити Україну від підготовки до майбутніх наступів.

Окрім того, вказано, що станом на сьогодні жодних перемовин з владою РФ не планується.

Європейський дипломат у Вашингтоні розповів Politico, що Європейський Союз також погрожує прискоренням членства України в НАТО, аби "поставити українців у найкращу ситуацію для переговорів" із Росією. Поширити

Як вважає видання, причина зміни стратегії США є результатом внутрішньополітичної ситуації у США (падіння рейтингів Байдена, наближення виборів у 2024 році).

Однак журналісти вважають, що події в Україні також впливають на рішення Штатів.