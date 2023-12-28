США изменили стратегию поддержки Украины в войне против РФ — Politico

Согласно данным издания Politico, команда президента США Джо Байдена хочет обеспечить Украине наилучшую позицию во время "возможных переговорах" с РФ и обсуждает потенциальный переход к более оборонной стратегии.

Как США видят дальнейшее развитие российско-украинской войны

Редакция издания утверждает, что пообщалась с инсайдерами в администрации Джо Байдена, а также европейским дипломатом в Вашингтоне — все они говорили на условиях анонимности.

По словам журналистов, в кругах американских и европейских чиновников якобы идут дискуссии о переходе Украины к более оборонительной стратегии после "преимущественно неудачного контрнаступления".

В первую очередь речь идет об усилении систем ПВО, возведении мощных укреплений, установке колючей проволоки, противотанковых заграждений и рвов вдоль границы с Беларусью.

Более того, указано, что Белый дом сосредоточился на быстром возрождении собственной оборонной промышленности Украины для поставки крайне необходимого вооружения.

США не влияют на решение Киева во время войны с Россией

По словам одного из инсайдеров, команда Джо Байдена на фоне последних событий не пытается отговорить Украину от подготовки к предстоящим наступлениям.

Кроме того, указано, что по состоянию на сегодняшний день никаких переговоров с властями РФ не планируется.

Европейский дипломат в Вашингтоне рассказал Politico, что Европейский Союз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров" с Россией. Поделиться

Как считает издание, причина изменения стратегии США - результат внутриполитической ситуации в стране (падение рейтингов Байдена, приближение выборов в 2024 году).

Однако журналисты считают, что события в Украине также оказывают влияние на решения Штатов.