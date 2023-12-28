США изменили стратегию поддержки Украины в войне против РФ — Politico
Категория
Политика
Дата публикации

США изменили стратегию поддержки Украины в войне против РФ — Politico

Джо Байден
Читати українською
Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, команда президента США Джо Байдена хочет обеспечить Украине наилучшую позицию во время "возможных переговорах" с РФ и обсуждает потенциальный переход к более оборонной стратегии.

Как США видят дальнейшее развитие российско-украинской войны

Редакция издания утверждает, что пообщалась с инсайдерами в администрации Джо Байдена, а также европейским дипломатом в Вашингтоне — все они говорили на условиях анонимности.

По словам журналистов, в кругах американских и европейских чиновников якобы идут дискуссии о переходе Украины к более оборонительной стратегии после "преимущественно неудачного контрнаступления".

В первую очередь речь идет об усилении систем ПВО, возведении мощных укреплений, установке колючей проволоки, противотанковых заграждений и рвов вдоль границы с Беларусью.

Более того, указано, что Белый дом сосредоточился на быстром возрождении собственной оборонной промышленности Украины для поставки крайне необходимого вооружения.

США не влияют на решение Киева во время войны с Россией

По словам одного из инсайдеров, команда Джо Байдена на фоне последних событий не пытается отговорить Украину от подготовки к предстоящим наступлениям.

Кроме того, указано, что по состоянию на сегодняшний день никаких переговоров с властями РФ не планируется.

Европейский дипломат в Вашингтоне рассказал Politico, что Европейский Союз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров" с Россией.

Как считает издание, причина изменения стратегии США - результат внутриполитической ситуации в стране (падение рейтингов Байдена, приближение выборов в 2024 году).

Однако журналисты считают, что события в Украине также оказывают влияние на решения Штатов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
CNN узнало о масштабном давлении американских чиновников на Байдена
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден придумал новый план ради победы Украины в войне — NYT
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден поддержал выделение 886 млрд долл на оборонный бюджет. Что это дает Украине
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.