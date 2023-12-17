CNN узнало о масштабном давлении американских чиновников на Байдена

Как удалось узнать CNN, более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США (DHS) требуют от команды американского лидера Джо Байдена немедленно посодействовать прекращению огня в Газе, где Израиль пытается уничтожить террористов ХАМАС.

У Байдена требуют поддержать прекращение огня в Газе

В распоряжении американских журналистов оказалось письмо, которое подписанты адресовали главе Министерства национальной безопасности Штатов Алехандро Майоркасу.

Мы присоединяемся к нашим коллегам на Капитолийском холме, в USAID, Государственном департаменте и других органах исполнительной власти, которые выразили аналогичную обеспокоенность, призывая администрацию Байдена призвать к немедленному прекращению огня и боевых действий, – сказано в письме. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что неизвестно, кто именно подписал письмо, однако указывается, что эти должностные лица работают в нескольких федеральных ведомствах, входящих в состав министерства, включая Иммиграционную и таможенную службу, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Службу гражданства и иммиграции США.

По словам сотрудников, которых в DHS насчитывают 260 тысяч человек, они решили подписать обращение к команде Джо Байдена анонимно, поскольку на самом деле обеспокоены личной безопасностью и риском профессиональных последствий.

Мы глубоко обеспокоены тем, как в ведомстве признают, поддерживают и оплакивают погибших в Газе палестинцев. Поделиться

Кроме того, подписанты раскритиковали DHS за то, что оно "закрывает глаза" на бомбардировку Газы.

DHS было молчаливым свидетелем голода, который испытывают палестинцы, поскольку запасы критически важных пищевых продуктов достигли опасно низкого уровня… Мы должны действовать срочно, чтобы спасти как можно больше жизней и достичь немедленного, постоянного соглашения о прекращении огня и возвращении всех заложников, - сказано в письме. Поделиться

Как власти США комментируют ситуацию в Газе

Несколько дней назад советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал официальный Тель-Авив прекратить широкомасштабную наземную кампанию в Газе и, наконец, начать более целенаправленную фазу в войне против террористической группировки ХАМАС.

Кроме того, глава Госдепа Энтони Блинкен подверг сомнению усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Также недавно министр обороны Израиля Йоав Галант назвал "ужасным вечером" ошибочный расстрел заложников ХАМАС израильскими военными.