CNN дізналося про масштабний тиск американських посадовців на Байдена

Як вдалося з'ясувати CNN, понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) вимагають у команди американського лідера Джо Байдена негайного посприяти припиненню вогню в Газі, де Ізраїль намагається знищити терористів ХАМАС.

У США наростає тиск на Байдена через ситуацію у Газі

У розпорядженні американських журналістів опинився лист, який підписанти адресували очільнику Міністерства національної безпеки Штатів Алехандро Майоркасу.

Ми приєднуємося до наших колег на Капітолійському пагорбі, в USAID, Державному департаменті та інших органах виконавчої влади, які висловили аналогічну стурбованість, закликаючи адміністрацію Байдена закликати до негайного припинення вогню та бойових дій, – мовиться в листі. Поширити

Варто звернути увагу на те, що досі невідомо, хто саме підписав листа, однак вказується, що ці посадовці працюють у кількох федеральних відомствах, що входять до складу міністерства, включаючи Імміграційну та митну службу, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та Службу громадянства й імміграції США.

За словами співробітників, яких у DHS налічують 260 тисяч осіб, вони вирішили підписати звернення до команди Джо Байдена анонімно, оскільки насправді занепокоєні щодо особистої безпеки та ризику професійних наслідків.

Ми глибоко стурбовані тим, як у відомстві визнають, підтримують та оплакують палестинців, які загинули в Газі. Поширити

Окрім того, підписанти розкритикували DHS за те, що воно "заплющує очі" на бомбардування Гази.

DHS було мовчазним свідком голоду, якого зазнають палестинці, оскільки запаси критично важливих харчових продуктів досягли небезпечно низького рівня… Ми повинні діяти терміново, щоб врятувати якомога більше життів та досягти негайної, постійної угоди про припинення вогню й повернення всіх заручників, – йдеться у листі. Поширити

Як влада США коментує ситуацію в Газі

Декілька днів тому радник американського лідера Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван закликав офіційний Тель-Авів припинити широкомасштабну наземну кампанію в Газі та нарешті розпочати більш цілеспрямовану фазу у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Окрім того, очільник Держдепу Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.

Також нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант назвав "жахливим вечором" помилковий розстріл заручників ХАМАС ізраїльськими військовими.