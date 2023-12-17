CNN дізналося про масштабний тиск американських посадовців на Байдена

Як вдалося з'ясувати CNN, понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) вимагають у команди американського лідера Джо Байдена негайного посприяти припиненню вогню в Газі, де Ізраїль намагається знищити терористів ХАМАС.
У США наростає тиск на Байдена через ситуацію у Газі
У розпорядженні американських журналістів опинився лист, який підписанти адресували очільнику Міністерства національної безпеки Штатів Алехандро Майоркасу.
Варто звернути увагу на те, що досі невідомо, хто саме підписав листа, однак вказується, що ці посадовці працюють у кількох федеральних відомствах, що входять до складу міністерства, включаючи Імміграційну та митну службу, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та Службу громадянства й імміграції США.
За словами співробітників, яких у DHS налічують 260 тисяч осіб, вони вирішили підписати звернення до команди Джо Байдена анонімно, оскільки насправді занепокоєні щодо особистої безпеки та ризику професійних наслідків.
Окрім того, підписанти розкритикували DHS за те, що воно "заплющує очі" на бомбардування Гази.
Як влада США коментує ситуацію в Газі
Декілька днів тому радник американського лідера Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван закликав офіційний Тель-Авів припинити широкомасштабну наземну кампанію в Газі та нарешті розпочати більш цілеспрямовану фазу у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.
Окрім того, очільник Держдепу Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.
Також нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант назвав "жахливим вечором" помилковий розстріл заручників ХАМАС ізраїльськими військовими.
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