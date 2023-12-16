Кабінет міністрів проголосував за відновлення ізраїльського контрольно-пропускного пункту "Керем-Шалом" для надходження гуманітарної допомоги в Сектор Гази вперше з початку війни 7 жовтня.

Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги

Ця заява була зроблена після тиску з боку адміністрації Байдена та кілька годин після того, як радник США з національної безпеки Джейк Салліван завершив свої зустрічі в Ізраїлі.

Офіс Нетаньяху вперше повідомив, що в рамках перемир'я, яке забезпечило звільнення 105 заручників минулого місяця, Ізраїль також зобов'язався сприяти ввезенню до Сектора Гази по 200 вантажівок гуманітарної допомоги на день.

Єгипетський контрольно-пропускний пункт "Рафах", який досі був єдиним відкритим для ввезення допомоги, міг обслуговувати лише 100 вантажівок на день.

Рішення кабінету поширюється лише на допомогу з боку Єгипту, а не ООН.



Офіс Нетаньяху також повідомив, що "США пообіцяли якнайшвидше профінансувати модернізацію КПП "Рафах", щоб зрештою єгипетський пункт пропуску був настільки посилений, щоб стати єдиним, кудою допускається допомога в Сектор Гази, та щоб ізраїльські переходи для цього не використовувалися.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня, бойовики руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь ЦАХАЛ розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня, 8 жовтня, у країні ввели воєнний стан, скасовані усі авіарейси.

Вранці 9 жовтня речник армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази, з яких розпочався наступ бойовиків, а очільника ХАМАСу Ях'ю Сінвара збираються ліквідувати.

ХАМАС затримав близько 150 заручників після свого наземного вторгнення, серед них діти, люди похилого віку та молодь. Він попередив, що почне вбивати заручників кожного разу, коли Ізраїль завдасть удару по цивільній цілі в Газі без попередження.

9 жовтня також міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант заявив про "повну облогу" Сектору Гази в межах боротьби з терористичним угрупованням ХАМАС, зокрема й про знеструмлення регіону. При цьому ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по регіону.

11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою, а згодом ізраїльські війська змогли увійти у держустанови Гази.

24 листопада, Ізраїль та ХАМАС розпочали режим припинення вогню. Бойовики погодились відпустити близько 50 заручників.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.