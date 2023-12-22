Байден придумал новый план ради победы Украины в войне — NYT
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Политика
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Байден придумал новый план ради победы Украины в войне — NYT

Джо Байден
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Источник:  The New York Times

Как удалось узнать изданию The New York Times, команда американского лидера Джо Байдена делает все возможное для конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов. Белый дом настроен передать эти деньги Украине, что увеличит ее шансы на победу в войне с Россией.

Байден нашел новый способ помочь Украине

Несмотря на то, что ранее официальный Вашингтон категорически отвергал предложения касательно конфискации суверенных активов Центрального банка РФ, однако по состоянию на сегодняшний день ситуация резко изменилась.

Просто сейчас американские власти в рамках "Группы семи" все активнее пытаются выяснить, могут ли использовать имеющиеся полномочия для использования этих средств или должны обратиться в Конгресс.

По словам анонимных источников издания, Белый дом также начал оказывать давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию.

Администрация Джо Байдена настаивает на том, чтобы стратегию использования суверенных росактивов оперативно подготовили до 24 февраля 2024 года – второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Какие проблемы могут возникнуть во время конфискации замороженных российских активов

По состоянию на сегодняшний день "Большая семерка" до сих пор не смогла решить, будут ли конфискованные активы направлены непосредственно в Украину, или же будут использованы в ее пользу другим способом.

Также открытым вопросом остается то, куда лучше направить эти средства: исключительно на восстановление Украины и ее бюджетную поддержку, или же непосредственно на военные усилия.

Кроме того, сообщается, что Запад опасается зеркальной конфискации своих активов в России.

Такие обсуждения начались в связи с проблемами с дополнительным финансированием для Украины в США.

И даже если средства в конечном счете одобрят, Белый дом нуждается в альтернативном источнике средств для Киева, чтобы не допустить подобных ситуаций.

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