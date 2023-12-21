Санкции США остановили перспективный газовый проект России
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Экономика
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Санкции США остановили перспективный газовый проект России

"Арктик СПГ-2"
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Источник:  Bloomberg

Санкции США вынудили российскую компанию ПАО "Новатек" отложить поставки газа из перспективного проекта "Арктик СПГ-2"

Что известно об остановке перспективного газового проекта России из-за санкций США

Российское ПАО "Новатек", возглавляемое проектом "Арктик СПГ-2", направило сообщение о форс-мажорных обстоятельствах некоторым покупателям объекта, - говорится в материале издания.

Авторы материала отмечают, что введенные в ноябре этого года санкции США делают невозможными поставки газа из "Арктика СПГ-2".

В материале издания объясняется, что форс-мажорные обстоятельства, о которых заявили представители ПАО "Новатек", являются юридической статьей, позволяющей компаниям объявлять о приостановке поставок из-за неконтролируемых негативных факторов.

Отмечается, что речь идет о значительных рисках при осуществлении поставок, в частности, в последние дни суда изменили маршрут из Красного моря из-за нападений на них там.

Аналитики в материале издания подчеркивают, что хотя перспективы "Арктик СПГ-2" уже были омрачены из-за мер США, этот шаг является серьезными проблемами для проекта и может ограничить дополнительные поставки СПГ на мировой рынок этой зимой.

Новатек планировал начать производство на первой из трех линий до конца года с целью получить первые грузы с завода в начале 2024 года.

Какое значение этот газовый проект имеет для России.

Аналитики объясняют, что "Арктик СПГ-2 является ключевым российским проектом в рамках планов увеличить производство СПГ более чем в три раза до конца десятилетия.

Если проект будет существенно отложен или в следующем году не будут отгружены грузы, это серьезно ограничит рост мировых поставок СПГ - примерно до 2,5% против прогнозируемых 3,5%, - объясняет аналитик Bloomberg Intelligence Телон Кастер.

По словам аналитика Energy Aspects Ltd Джейка Хорслена, поставки газа будут зависеть от способности ПАО "Новатек" поставлять соответствующие объемы газа в указанные контрактами сроки или согласно спотовым соглашениям.

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