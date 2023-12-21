Санкции США остановили перспективный газовый проект России

Санкции США вынудили российскую компанию ПАО "Новатек" отложить поставки газа из перспективного проекта "Арктик СПГ-2"
Что известно об остановке перспективного газового проекта России из-за санкций США
Авторы материала отмечают, что введенные в ноябре этого года санкции США делают невозможными поставки газа из "Арктика СПГ-2".
В материале издания объясняется, что форс-мажорные обстоятельства, о которых заявили представители ПАО "Новатек", являются юридической статьей, позволяющей компаниям объявлять о приостановке поставок из-за неконтролируемых негативных факторов.
Отмечается, что речь идет о значительных рисках при осуществлении поставок, в частности, в последние дни суда изменили маршрут из Красного моря из-за нападений на них там.
Аналитики в материале издания подчеркивают, что хотя перспективы "Арктик СПГ-2" уже были омрачены из-за мер США, этот шаг является серьезными проблемами для проекта и может ограничить дополнительные поставки СПГ на мировой рынок этой зимой.
Новатек планировал начать производство на первой из трех линий до конца года с целью получить первые грузы с завода в начале 2024 года.
Какое значение этот газовый проект имеет для России.
Аналитики объясняют, что "Арктик СПГ-2 является ключевым российским проектом в рамках планов увеличить производство СПГ более чем в три раза до конца десятилетия.
По словам аналитика Energy Aspects Ltd Джейка Хорслена, поставки газа будут зависеть от способности ПАО "Новатек" поставлять соответствующие объемы газа в указанные контрактами сроки или согласно спотовым соглашениям.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-