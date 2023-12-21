Санкції США зупинили перспективний газовий проект Росії

Санкції США змусили російську компанію ПАТ "Новатек" відкласти поставки газу з перспективного проекту "Арктик СПГ-2"
Що відомо про зупинку перспективного газового проєкту Росії через санкції США
Автори матеріалу зазначають, що введені у листопаді цього року санкції США роблять неможливими поставки газу з "Арктик СПГ-2".
У матеріалі видання пояснюється, що форс-мажорні обставини, про які заявили представники ПАТ "Новатек", є юридичною статтею, що дозволяє компаніям оголошувати про призупинку поставок через неконтрольовані негативні фактори.
Зазначається, що мова йде про значні ризики під час здійснення поставок, зокрема, останніми днями судна змінили маршрут з Червоного моря через напади на них там.
Аналітики у матеріалі видання підкреслюють, що хоча перспективи "Арктик СПГ-2" вже були затьмарені через заходи США, цей крок є серйозними проблемами для проєкту і може обмежити додаткові поставки СПГ на світовий ринок цієї зими.
"Новатек" планував почати виробництво на першій із трьох ліній до кінця року з метою отримати перші вантажі із заводу на початку 2024 року.
Яке значення цей газовий проект має для Росії
Аналітики пояснюють, що "Арктик СПГ-2 є ключовим російським проектом у рамках планів збільшити виробництво СПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття.
За словами аналітика Energy Aspects Ltd Джейка Хорслена, поставки газу залежатимуть від здатності ПАТ "Новатек" постачати відповідні обсяги газу у зазначені контрактами терміни чи відповідно до спотових угод.
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