Санкції США зупинили перспективний газовий проект Росії
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Санкції США зупинили перспективний газовий проект Росії

Арктик СПГ-2
Джерело:  Bloomberg

Санкції США змусили російську компанію ПАТ "Новатек" відкласти поставки газу з перспективного проекту "Арктик СПГ-2"

Що відомо про зупинку перспективного газового проєкту Росії через санкції США

Російське ПАТ "Новатек", яке очолює проєкт "Арктик СПГ-2", надіслало повідомлення про форс-мажорні обставини деяким покупцям об'єкта, - йдеться у матеріалі видання.

Автори матеріалу зазначають, що введені у листопаді цього року санкції США роблять неможливими поставки газу з "Арктик СПГ-2".

У матеріалі видання пояснюється, що форс-мажорні обставини, про які заявили представники ПАТ "Новатек", є юридичною статтею, що дозволяє компаніям оголошувати про призупинку поставок через неконтрольовані негативні фактори.

Зазначається, що мова йде про значні ризики під час здійснення поставок, зокрема, останніми днями судна змінили маршрут з Червоного моря через напади на них там.

Аналітики у матеріалі видання підкреслюють, що хоча перспективи "Арктик СПГ-2" вже були затьмарені через заходи США, цей крок є серйозними проблемами для проєкту і може обмежити додаткові поставки СПГ на світовий ринок цієї зими.

"Новатек" планував почати виробництво на першій із трьох ліній до кінця року з метою отримати перші вантажі із заводу на початку 2024 року.

Яке значення цей газовий проект має для Росії

Аналітики пояснюють, що "Арктик СПГ-2 є ключовим російським проектом у рамках планів збільшити виробництво СПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття.

Якщо проєкт буде істотно відкладено або наступного року не буде відвантажено вантажі, це серйозно обмежить зростання світових поставок СПГ - приблизно до 2,5% проти 3,5%, які ми прогнозували, - пояснює аналітик Bloomberg Intelligence Телон Кастер.

За словами аналітика Energy Aspects Ltd Джейка Хорслена, поставки газу залежатимуть від здатності ПАТ "Новатек" постачати відповідні обсяги газу у зазначені контрактами терміни чи відповідно до спотових угод.

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