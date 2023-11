РФ від початку війни заробила на газі та нафті понад півтрільйона євро

Що відомо про збереження Росією шалених заробітків на газі та нафті

За інформацією аналітиків з Center for Research on Energy and Clean Air, найбільшим покупцем російських енергоресурсів з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року були країни ЄС.

Сукупно Росія отримала від країн ЄС за поставки усіх видів викопного палива 180 млрд євро.

При цьому сукупні витрати на російську сиру нафту серед країн ЄС склали більше 102 млрд євро, ще 74 млрд євро було витрачено на закупівлю газу, а решта - на придбання вугілля.

Серед країн ЄС найбільшими покупцями російських енергоресурсів були Німеччина, яка загалом витратила 28 млрд євро, Нідерланди - 18 млрд євро, Італія - 17 млрд євро.

Другим найбільшим покупцем російських вуглеводнів після ЄС був Китай – понад 143 мільярди євро. З них нафта – 107 мільярдів, газ – 17, вугілля – 18. Далі з великим відставанням йдуть Індія (загалом 64 мільярди), Туреччина (53 мільярди), Південна Корея (14 мільярдів).

Варто зазначити, що динамика закупівель за ці півтора роки помітно змінилася. Якщо Європа істотно скоротила свої закупівлі, то країни Азії навпаки – збільшили, хоча загалом не так вже й радикально.

Що відомо про посилення санкцій ЄС проти російських енергоносіїв

У 12-му пакеті європейських санкцій проти Росії серед іншого планується посилити контроль за дотриманням так званої "стелі ціни" на російську нафту. Додаткові процедури мають ускладнити росіянам обхід цього обмеження.

Окрім цього Данія розглядає можливість заборони для російських нафтових танкерів на транзит через свої води. Фактично це означатиме заборону для росіян на прохід між Балтійським морем і Атлантикою.