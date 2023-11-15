РФ с начала войны заработала на газе и нефти более полутриллиона евро

После начала преступного вторжения армии РФ в Украину Кремль заработал на продаже газа и нефти и угля около 550 миллиардов евро.

Что известно о сохранении Россией безумных заработков на газе и нефти

По информации аналитиков из Center for Research on Energy and Clean Air, крупнейшим покупателем российских энергоресурсов с 24 февраля 2022 по 13 ноября 2023 были страны ЕС.

Совокупно Россия получила от стран ЕС за поставку всех видов ископаемого топлива 180 млрд евро.

При этом совокупные расходы на российскую сырую нефть среди стран ЕС составили более 102 млрд. евро, еще 74 млрд. евро было потрачено на закупку газа, а остальные - на приобретение угля.

Среди стран ЕС крупнейшими покупателями российских энергоресурсов были Германия, которая в целом потратила 28 млрд евро, Нидерланды – 18 млрд евро, Италия – 17 млрд евро.

Вторым крупнейшим покупателем российских углеводородов после ЕС был Китай – более 143 миллиардов евро. Из них нефть – 107 миллиардов, газ – 17, уголь – 18. Дальше с большим отставанием идут Индия (в общей сложности 64 миллиарда), Турция (53 миллиарда), Южная Корея (14 миллиардов).

Следует отметить, что динамика закупок за эти полтора года заметно изменилась. Если Европа существенно сократила свои закупки, то страны Азии наоборот – увеличили, хотя в общем-то не так уж радикально.

Что известно об ужесточении санкций ЕС против российских энергоносителей

В 12-м пакете европейских санкций против России среди прочего планируется ужесточить контроль за соблюдением так называемого "потолка цены" на российскую нефть. Дополнительные процедуры должны усложнить россиянам обход этого ограничения.

Кроме того, Дания рассматривает возможность запрета для российских нефтяных танкеров на транзит через свои воды. Фактически это означает запрет для россиян на проход между Балтийским морем и Атлантикой.