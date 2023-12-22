Байден вигадав новий план заради перемоги України у війні — NYT

Як вдалося дізнатися виданню The New York Times, команда американського лідера Джо Байдена наразі робить все можливе для конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Білий дім налаштований передати ці гроші Україні, що збільшить її шанси на перемогу у війні з Росією.

Байден знайшов новий спосіб допомогти Україні

Попри те,що раніше офіційний Вашингтон категорично відкидав пропозиції щодо конфіскації суверенних активів Центрального банку РФ, однак станом на сьогодні ситуація різко змінилася.

Просто зараз американська влада у межах "Групи семи" дедалі активніше намагається з’ясувати, чи може використати наявні повноваження для використання цих коштів або ж мусить звернутись до Конгресу.

За словами анонімних джерел видання, Білий дім також почав тиснути на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію.

Адміністрація Джо Байдена наполягає на тому, щоб стратегію використання суверенних росактивів оперативно підготували до 24 лютого 2024 року – другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Які проблеми можуть виникнути у разі конфіскації заморожених російських активів

Станом на сьогодні “Велика сімка” досі не змогла вирішити, чи будуть конфісковані активи спрямовані безпосередньо в Україну аби ж будуть використані на її користь в інший спосіб.

Також відкритим питанням залишається те, куди краще спрямувати ці кошти: винятково на відбудову України та її бюджетну підтримку, або ж і безпосередньо на військові зусилля.

Окрім того, наголошується, що Захід побоюється дзеркальної конфіскації своїхактивів у Росії.

Такі обговорення розпочалися на тді проблем з додатковим фінансуванням для України в США.