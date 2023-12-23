Байден поддержал выделение 886 млрд долл на оборонный бюджет. Что это дает Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о политике обороны США, предусматривающий ежегодные военные расходы в размере 886 млрд дол. Это также включает в себя помощь Украине.

Что известно о подписанном новом законе Байденом

Как отмечает издание, перед этим закон был принят Конгрессом и Сенатом США. Этот документ регулирует многое: от повышения зарплаты для военнослужащих и покупки кораблей с самолетами до политики поддержки иностранных партнеров, таких как Украина и Тайвань.

Закон, состоящий из почти 3 100 страниц, включает в себя повышение зарплаты военным на 5,2% и увеличение общего бюджета национальной безопасности примерно на 3% — до 886 млрд дол.

В то же время, закон продолжает Инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года, что позволит Вашингтону выделить 300 млн долл. на программу в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Байден нашел новый способ помочь Украине

Несмотря на то, что ранее официальный Вашингтон категорически отвергал предложения по конфискации суверенных активов Центрального банка РФ, однако по состоянию на сегодняшний день ситуация резко изменилась.

Просто сейчас американские власти в рамках "Группы семи" все активнее пытаются выяснить, могут ли использовать имеющиеся полномочия для использования этих средств или должны обратиться в Конгресс.

По словам анонимных источников издания, Белый дом также начал оказывать давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию.

Администрация Джо Байдена настаивает на том, чтобы стратегию использования суверенных росактивов оперативно подготовили к 24 февраля 2024 – второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.